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11 августа, 15:34

США на финише Олимпиады вырвали победу в медальном зачёте

Победа баскетболисток принесла сборной США первое место в медальном зачёте ОИ

Американская баскетболиста Эйжа Уилсон, которая стала лучшей по набранным очкам в финальном матче Олимпиады против Франции. Обложка © ТАСС / EPA

Американская баскетболиста Эйжа Уилсон, которая стала лучшей по набранным очкам в финальном матче Олимпиады против Франции. Обложка © ТАСС / EPA

Женская сборная США по баскетболу в финале Олимпийских игр победила команду Франции. Игра проходила в очень упорной борьбе и завершилась со счётом 67:66 в пользу американок. В составе США 21 очко набрала Эйжа Уилсон. Также она сделала 13 подборов. У француженок 19 очков на счету Габби Уильямс.

Сборная США выиграла Олимпиаду в восьмой раз подряд и в десятый всего. В последний раз американки проигрывали на Играх 1992 года в Барселоне, когда в полуфинале их переиграли спортсменки из команды СНГ, которые затем и стали чемпионками.

Благодаря победе баскетболисток сборная Соединённых Штатов обошла Китай в неофициальном общем медальном зачёте. В активе у США 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали (в сумме 126), у Китая 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых награды (всего 91). На третьем месте расположилась команда Японии (20-12-13, всего 45). Также в десятку попали Австралия, Франция, Нидерланды, Великобритания, Южная Корея, Италия и Германия. США не проигрывают в общекомандном зачёте летних Олимпиад с 2008 года в Пекине, когда победил Китай.

Сегодня в 20:00 в Париже начнётся церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. Никто из российских спортсменов там не появится.

Следующая летняя Олимпиада пройдёт в 2028 году в Лос-Анджелесе. Зимние Игры-2026 состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Сборная США по вольной борьбе не выиграла золото на Олимпиаде впервые за 56 лет
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Никита Никонов
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