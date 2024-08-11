США на финише Олимпиады вырвали победу в медальном зачёте

Женская сборная США по баскетболу в финале Олимпийских игр победила команду Франции. Игра проходила в очень упорной борьбе и завершилась со счётом 67:66 в пользу американок. В составе США 21 очко набрала Эйжа Уилсон. Также она сделала 13 подборов. У француженок 19 очков на счету Габби Уильямс.

Сборная США выиграла Олимпиаду в восьмой раз подряд и в десятый всего. В последний раз американки проигрывали на Играх 1992 года в Барселоне, когда в полуфинале их переиграли спортсменки из команды СНГ, которые затем и стали чемпионками.

Благодаря победе баскетболисток сборная Соединённых Штатов обошла Китай в неофициальном общем медальном зачёте. В активе у США 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали (в сумме 126), у Китая 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых награды (всего 91). На третьем месте расположилась команда Японии (20-12-13, всего 45). Также в десятку попали Австралия, Франция, Нидерланды, Великобритания, Южная Корея, Италия и Германия. США не проигрывают в общекомандном зачёте летних Олимпиад с 2008 года в Пекине, когда победил Китай.

Сегодня в 20:00 в Париже начнётся церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. Никто из российских спортсменов там не появится.