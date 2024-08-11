Мужская сборная США по вольной борьбе не выиграла золото на Олимпиаде впервые за 56 лет. В финал пробился лишь один американский борец — Спенсер Ли. В финале в весовой категории до 57 кг он проиграл японцу Рэю Хигути.

Ещё два спортсмена из США Кайл Дэйк и Аарон Брукс стали бронзовыми призёрами.

На данный момент США находятся на втором месте в медальном зачёте Олимпиады-2024. У Штатов на одну золотую медаль меньше, чем у Китая. Победитель зачёта определится после финала в женском баскетболе, где играют США и Франция.