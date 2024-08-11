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11 августа, 14:43

Сборная США по вольной борьбе не выиграла золото на Олимпиаде впервые за 56 лет

Мужская сборная США по вольной борьбе не выиграла золото на Олимпиаде впервые за 56 лет. В финал пробился лишь один американский борец — Спенсер Ли. В финале в весовой категории до 57 кг он проиграл японцу Рэю Хигути.

Ещё два спортсмена из США Кайл Дэйк и Аарон Брукс стали бронзовыми призёрами.

На данный момент США находятся на втором месте в медальном зачёте Олимпиады-2024. У Штатов на одну золотую медаль меньше, чем у Китая. Победитель зачёта определится после финала в женском баскетболе, где играют США и Франция.

Спортсменка потеряла олимпийскую медаль по борьбе из-за 100 граммов лишнего веса
Спортсменка потеряла олимпийскую медаль по борьбе из-за 100 граммов лишнего веса

Ранее Life.ru рассказал о том, как россиянин Магомед Рамазанов принёс Болгарии олимпийское золото в вольной борьбе. Спортсмена нередко называют "двойником Хабиба". Его соперником был трёхкратный чемпион мира из Ирана Хасан Яздани.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Мария Любицкая
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