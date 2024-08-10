Дагестанский "двойник Хабиба" победил легендарного борца и стал олимпийским чемпионом Россиянин Магомед Рамазанов принёс Болгарии олимпийское золото в вольной борьбе 10 августа, 14:02 Магомед Рамазанов. Обложка © Getty Images / Julian Finney

Дагестанец Магомед Рамазанов, выступающий за Болгарию, завоевал золотую медаль в состязаниях по вольной борьбе в категории до 86 килограммов на Олимпиаде в Париже. Соперником "двойника Хабиба" был легендарный трёхкратный чемпион мира из Ирана Хасан Яздани.

Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:1. Иранец дважды просил приостановить бой из-за боли в плечевом суставе, но возвращался и продолжал выступление. Как рассказал Рамазанов "Спорт-Экспрессу", чувствовалось, что соперник ведёт борьбу на ринге не в полную силу.

"Яздани был травмирован, как я понял. Не полностью боролся. Боролся-боролся, выходил обратно, пауза. А так он — легенда. Я рад, что с ним разделил ковёр. Я ему сказал: он — легенда. Я смотрел на его схватки и мотивировался. Всегда хотел с ним попасться", — поделился спортсмен с журналистом издания.

Ранее сообщалось, что никто из российских спортсменов, кто выступал на Олимпиаде-2024, не поедет на церемонию закрытия Игр 11 августа. Многие атлеты уже и вовсе покинули Париж. Всего на этих соревнованиях было 15 россиян, которые выступали в нейтральном статусе из-за запрета МОК. Из них только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева смогли взять серебро в парном разряде.

Авторы Татьяна Миссуми