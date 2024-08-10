Легендарный марафонец впервые остался без медали Олимпиады

Спортсмен из Кении Элиуд Кипчоге не смог преодолеть марафонскую дистанцию на Олимпиаде в Париже. На соревнованиях кениец преодолел 30 километров, после чего сошёл с дистанции.

Кипчоге пересёк отметку в 30 километров за 1 час 39 минут 38 секунд. Марафонец занял последнее — 77 место на момент завершения выступления. Олимпийское золото получил эфиоп Тамират Тало (2:06:26), вторым финишировал бельгиец Башир Абди (+0:21), а третьим — Бенсон Кипруто из Кении (+0:34).

Кипчоге считается величайшим марафонцем в истории. Спортсмен выиграл золото на Олимпиаде 2016 и 2020 годов. В сентябре 2022 года марафонец установил мировой рекорд в беге, показав результат 2 часа 1 минуту 9 секунд, который продержался чуть более года.