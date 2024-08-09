Легкоатлеты принесли Канаде ещё одно олимпийское золото в эстафете 4х100 метров

Финальный старт эстафеты 4х100 метров в рамках XXXIII летних Олимпийских игр завершился сенсационной победой канадской сборной. Джером Блейк, Андре Де Грасс, Аарон Браун и Брендон Родни показали время 37,50 секунды, опередив ближайших соперников в лице легкоатлетов из ЮАР всего на 0,7 секунды.

Третье место досталось британцам, преодолевшим дистанцию за 37,57 секунды. Одна из ступеней пьедестала могла достаться представителям сборной США, но американские спортсмены допустили ошибку при передаче палочки на втором этапе эстафеты. Досадная случайность не позволила им подняться выше седьмой строчки.