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9 августа, 19:21

Легкоатлеты принесли Канаде ещё одно олимпийское золото в эстафете 4х100 метров

Канадские бегуны Аарон Браун, Джером Блейк, Брендон Родни и Андре Де Грасс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / teamcanada

Канадские бегуны Аарон Браун, Джером Блейк, Брендон Родни и Андре Де Грасс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / teamcanada

Финальный старт эстафеты 4х100 метров в рамках XXXIII летних Олимпийских игр завершился сенсационной победой канадской сборной. Джером Блейк, Андре Де Грасс, Аарон Браун и Брендон Родни показали время 37,50 секунды, опередив ближайших соперников в лице легкоатлетов из ЮАР всего на 0,7 секунды.

Третье место досталось британцам, преодолевшим дистанцию за 37,57 секунды. Одна из ступеней пьедестала могла достаться представителям сборной США, но американские спортсмены допустили ошибку при передаче палочки на втором этапе эстафеты. Досадная случайность не позволила им подняться выше седьмой строчки.

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Днём ранее в шаге от главной сенсации Игр в Париже оказалась сербские баскетболисты, которые едва не разгромили американскую сборную. Европейцы выиграли три четверти и даже оторвались на 17 очков, но команда США смогла отыграться в заключительной десятиминутке. Зрителей же состязания порадовали "Лебединым озером" русского композитора Петра Чайковского в большом перерыве.

Илья Пушкарев
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