Австралийская бегунья установила мировой рекорд

Австралийская бегунья Джессика Халл установила новый мировой рекорд на дистанции 2 тысячи метров. На этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Монако, она пробежала этот путь за 5 минут 19,7 секунды.

Напомним, что прежний мировой рекорд принадлежал Франсине Нийонсаба из Бурунди. Эта легкоатлетка в сентябре 2021 года смогла сделать то же самое за 5 минут 21,56 секунды.

Стоит отметить, что австралийской спортсменке сейчас 27 лет, но для неё произошедшее является первой победой на соревнованиях подобного рода. До этого она заняла итоговое 11-е место в беге на 1,5 тысячи метров на Олимпийских играх в Токио.