Белорусского тренера отстранили на 5 лет из-за скандала с бегуньей Тимановской
Белорусского тренера Моисевича отстранили на 5 лет после дела Тимановской
Спортсменка Кристина Тимановская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kristi_timanovskaya
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) принял решение о дисквалификации Юрия Моисевича, который был главным тренером сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Как передаёт пресс-служба организации, спортивного функционера отстранили на пять лет после скандала со сбежавшей в Европу после ОИ-2021 легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
"AIU дисквалифицировал тренера Юрия Моисевича (Белоруссия) сроком на пять лет за нарушение стандартов добросовестности в подпунктах "честность" и "достоинство" кодекса поведения World Athletics от 2019 года", — говорится в заявлении.
Стоит отметить, что тренер имеет право обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде. Также сообщается, что его дисквалификация будет отсчитываться с 20 февраля текущего года.
Напомним, в августе 2021 года тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Это случилось после скандала со спортсменкой, когда она раскритиковала решение о том, чтобы бежать эстафету 4x400 метров. Девушка отказалась возвращаться на родину и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа того же года она прилетела в Варшаву.