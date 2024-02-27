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27 февраля, 20:11

Белорусского тренера отстранили на 5 лет из-за скандала с бегуньей Тимановской

Белорусского тренера Моисевича отстранили на 5 лет после дела Тимановской

Спортсменка Кристина Тимановская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kristi_timanovskaya

Спортсменка Кристина Тимановская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kristi_timanovskaya

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) принял решение о дисквалификации Юрия Моисевича, который был главным тренером сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Как передаёт пресс-служба организации, спортивного функционера отстранили на пять лет после скандала со сбежавшей в Европу после ОИ-2021 легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

"AIU дисквалифицировал тренера Юрия Моисевича (Белоруссия) сроком на пять лет за нарушение стандартов добросовестности в подпунктах "честность" и "достоинство" кодекса поведения World Athletics от 2019 года", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что тренер имеет право обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде. Также сообщается, что его дисквалификация будет отсчитываться с 20 февраля текущего года.

"Скольких они погубили": Тимановская рассказала, как Белорусская федерация лёгкой атлетики "пропихивала" людей в сборные
"Скольких они погубили": Тимановская рассказала, как Белорусская федерация лёгкой атлетики "пропихивала" людей в сборные

Напомним, в августе 2021 года тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Это случилось после скандала со спортсменкой, когда она раскритиковала решение о том, чтобы бежать эстафету 4x400 метров. Девушка отказалась возвращаться на родину и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа того же года она прилетела в Варшаву.

Алексей Соловьёв
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