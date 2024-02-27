Белорусского тренера отстранили на 5 лет из-за скандала с бегуньей Тимановской

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) принял решение о дисквалификации Юрия Моисевича, который был главным тренером сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Как передаёт пресс-служба организации, спортивного функционера отстранили на пять лет после скандала со сбежавшей в Европу после ОИ-2021 легкоатлеткой Кристиной Тимановской.