Спортсменка потеряла олимпийскую медаль по борьбе из-за 100 граммов лишнего веса
Финалистку турнира по борьбе Пхогат сняли с Олимпиады из-за 100 гр. лишнего веса
Винеш Пхогат. Обложка © ТАСС / IMAGO/ James Crombie
Индийская спортсменка Винеш Пхогат лишилась гарантированной олимпийской медали по борьбе из-за перевеса в 100 граммов. Это произошло перед финальным поединком.
"С сожалением сообщаем, что Винеш Пхогат отстранена от участия в финале олимпийского турнира в весовой категории до 50 килограммов. Несмотря на все усилия в течение последней ночи, сегодня утром она весила чуть больше 50 килограммов", — говорится в заявлении Индийской олимпийской ассоциации.
По данным СМИ, перевес составил около 100 граммов. Спортсменка упала в обморок сразу после взвешивания, её госпитализировали с обезвоживанием. Представительница Индии должна была сразиться за золото с Сарой Хильдебрандт из США, однако после отстранения Пхогат не получит никакой медали.
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