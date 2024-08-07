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7 августа, 12:53

Спортсменка потеряла олимпийскую медаль по борьбе из-за 100 граммов лишнего веса

Финалистку турнира по борьбе Пхогат сняли с Олимпиады из-за 100 гр. лишнего веса

Винеш Пхогат. Обложка © ТАСС / IMAGO/ James Crombie

Винеш Пхогат. Обложка © ТАСС / IMAGO/ James Crombie

Индийская спортсменка Винеш Пхогат лишилась гарантированной олимпийской медали по борьбе из-за перевеса в 100 граммов. Это произошло перед финальным поединком.

"С сожалением сообщаем, что Винеш Пхогат отстранена от участия в финале олимпийского турнира в весовой категории до 50 килограммов. Несмотря на все усилия в течение последней ночи, сегодня утром она весила чуть больше 50 килограммов", — говорится в заявлении Индийской олимпийской ассоциации.

По данным СМИ, перевес составил около 100 граммов. Спортсменка упала в обморок сразу после взвешивания, её госпитализировали с обезвоживанием. Представительница Индии должна была сразиться за золото с Сарой Хильдебрандт из США, однако после отстранения Пхогат не получит никакой медали.

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Ранее Life.ru рассказывал об отстранении борца из Афганистана, который попался на допинге. Мохаммад Самим смог дойти до 1/16 турнира в весовой категории до 81 кг. В крови атлета нашли запрещённый анаболический стероид станозолол.

Александра Мышляева
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