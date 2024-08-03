Участник Олимпийских игр из Афганистана Мохаммад Самим попался на допинге

Второй по счёту дзюдоист сдал положительную допинг‑пробу на Олимпийских играх в Париже. Нарушителем правил оказался борец из Афганистана Мохаммад Самим, который успел дойти до 1/16 турнира в весовой категории до 81 килограмма.

По информации Международного агентства тестирования (ITA), Парижская антидопинговая лаборатория взяла кровь атлета на анализ 30 июля. 1 августа в ней обнаружили запрещённый анаболический стероид станозолол. В отношении Самима возбуждено дело.

"Спортсмен был проинформирован об этом случае и временно отстранён до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК, применимыми к Олимпийским играм в Париже 2024. Это означает, что спортсмену запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время летних Олимпийских игр", — добавили в ITA.