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11 августа, 18:29

Назван рекордсмен по золотым медалям на Олимпиаде в Париже

Французский пловец Маршан стал рекордсменом по золотым медалям на Олимпиаде-24

Французский пловец Леон Маршан. Обложка © ТАСС / АР / Matthias Schrader

Французский пловец Леон Маршан. Обложка © ТАСС / АР / Matthias Schrader

Больше всего золотых медалей среди всех участников летних Олимпийских игр получил французский пловец Леон Маршан. На его счету четыре награды высшей пробы.

Атлет стал первым на дистанциях 200 метров брассом, баттерфляем и комплексом, а также 400 метров комплексом. Также в его активе бронза в составе мужской сборной в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

На первом месте в общем медальном зачёте расположились США, у которых 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали. У Китая также 40 золотых медалей, но меньше серебряных — 27. Также представители КНР завоевали 24 бронзовые награды. Третье место заняла команда Японии (20-12-13), а четвёртое — Австралия (18-19-16). Франция финишировала пятой (16-26-22).

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Напомним, что 11 августа в 22:00 в Париже стартует церемония закрытия Олимпиады во Франции. Никто из российских спортсменов там не появится.

Алексей Соловьёв
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