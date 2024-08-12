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12 августа, 10:03

Авторам церемония закрытия Олимпиады в Париже не даёт покоя образ Люцифера, считает Пушков

Пушков: Церемония закрытия Олимпиады сохранила скандальный стиль

Существо, принявшее участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Обложка © X / Olympics

Существо, принявшее участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Обложка © X / Olympics

Смысловая стилистика церемония закрытия Олимпиады в Париже была осталась скандальной и даже получила развитие, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. По его словам, авторам шоу не даёт покоя образ Люцифера.

"Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие "Сына зари". Оно и спустилось на стадион "Стад де Франс" — то ли насекомое, то ли дьявол, скорее последнее, но точно не человек", — заметил парламентарий.

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Напомним, в ночь на 12 августа состоялась церемония закрытия летней Олимпиады в Париже. Эти Игры запомнятся любителям спорта, пожалуй, как самые скандальные. Публика была шокирована сатанинскими и антихристианскими выходками на открытии, а также поддержкой спортсменов-трансгендеров в ходе соревнований. Последнее шоу оказалось не менее скандальным. В центре внимания оказался "ёж", который спускался с небес, словно ангел. На импровизированный пьедестал его подняли "мумии" в белых обтягивающих костюмах, которые закрывали даже их лицо, после чего на сцене начались безумные, жуткие танцы.

Матвей Константинов
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