Ислам Махачев раскрыл причину недопуска российских борцов на Олимпиаду в Париже

Двойные стандарты некоторых государств лишили российских борцов Олимпиады, заявил чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. По его словам, спортсмены всю жизнь отдали спорту и, наконец, получили шанс выступить на Играх, но были вынуждены "остаться дома и смотреть телевизор".