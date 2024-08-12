Ислам Махачев раскрыл причину недопуска российских борцов на Олимпиаду в Париже
Ислам Махачев: Двуличие некоторых стран лишило борцов из России Олимпиады
Ислам Махачев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / islam_makhachev
Двойные стандарты некоторых государств лишили российских борцов Олимпиады, заявил чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. По его словам, спортсмены всю жизнь отдали спорту и, наконец, получили шанс выступить на Играх, но были вынуждены "остаться дома и смотреть телевизор".
"Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они всю жизнь добивались", — написал Махачев в своих соцсетях.
Напомним, что в Олимпийских играх в нейтральном статусе приняли участие 15 атлетов из РФ. Им не предоставляли никакой дипломатической помощи в этом году. Противники же зубоскалили о том, что из-за отсутствия официальной делегации РФ на соревнованиях у других стран пропал равный по силам противник. В итоге из всех россиян, выступавших в нейтральном статусе, награду заработала только пара теннисисток Мирра Андреева и Диана Шнайдер.