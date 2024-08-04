5 китайских лайфхаков, которые помогут держать дом в вечной чистоте

Порядок в жизни всегда начинается с порядка в доме. Если человек ведёт себя как поросёнок, а в его жилище царит вечный хаос, то, скорее всего, в голове тоже не всё "в порядке". Зачастую люди не любят убираться, потому что им лень это делать. И между мытьём полов и просмотром сериала, они, конечно же, выбирают второе. Некоторые слишком заняты и не готовы тратить крошки свободного времени на уборку дома, ведь отдыхать тоже когда-то надо. Как поступить в такой ситуации — убирать через силу или жить в бардаке? Life.ru решил поделиться пятью лайфхаками китайского народа, которые помогут поддерживать чистоту и не тратить на это много времени.

Правило № 1: Убирайте с таймером

Чтобы начать быстро убирать, необходимо включать таймер и отводить минимальное количество времени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Как бы банально это ни звучало, но, чтобы тратить меньше времени на уборку, нужно делать это быстро. Попробуйте выделить себе определённое время на каждое помещение и обязательно ставьте таймер. Чем меньше минут — тем лучше! Чаще всего уборка растягивается надолго из-за нерасторопности людей. Во-первых, не нужно ходить из комнаты в комнату и час думать, с чего бы начать. Думать некогда — пора наводить чистоту! Постепенно вы привыкните к быстрому темпу — и уборка будет занимать намного меньше времени.

Правило № 2: Системный подход — путь к порядку

Китайцы уверены, что начинать уборку надо с самой чистой комнаты. Так вы быстро увидите результат — и это сподвигнет вас наводить чистоту и дальше. Если начинать с самого грязного места, то вполне вероятно, что на середине пути вы опустите руки и не станете доводить уборку "до идеала". А вот когда одна из комнат уже чистая, то остальные помещения точно не захочется оставлять в бардаке.

Правило № 3: Календарь домашних дел

Если составить календарь домашних дел, то уборка станет ежедневной привычкой и не будет отбирать много времени в выходные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Чтобы домашние дела не копились и не падали комом, стоит сделать специальное расписание, в котором они будут распределены по дням. Например, в среду — стирка, в пятницу — глажка, в субботу — влажная уборка. Таким образом поддержание чистоты начнёт входить в привычку. Каждый день делать по чуть-чуть намного легче, чем пытаться за раз сделать всё, что накопилось за неделю.

Правило № 4: Избавляйтесь от лишнего

Многие люди склонны к коллекционированию всевозможных вещей — нужных и нет. С каждым годом дома заполняются новыми предметами, для которых зачастую даже нет свободного места. Чем больше вещиц, тем больше бардака. Не сложно догадаться, что легче протереть полку, на которой стоят две статуэтки, а не десять фотографий, 20 фигурок и вдобавок пара ненужных счетов. К сожалению, мало кто пользуется опцией "выбросить старое". Для одних это воспоминания, а для других — запасы. Однако важно помнить, что дом создан для человека и его комфорта. А не для того, чтобы сделать из квартиры склад. Как правило, старая одежда и предметы так и остаются далеко на полках и никогда не используются, хотя это место можно было бы освободить.

Правило № 5: Не оставляйте "на потом"

Убирать загрязнения нужно, пока они свежие, иначе потом это займёт больше сил и времени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irzhanova Asel

Никогда нельзя откладывать на завтра то, что можно протереть сегодня. Именно это правило стоит запомнить всем, кто не хочет тратить часы на уборку. Часто люди "копят" бардак, а потом за один день хотят от него избавиться, вот только это отнимает немалое количество сил и времени. Приведём пример: если плиту протереть сразу после готовки, то жир не успеет застыть и его можно будет легко удалить с поверхности. А вот если дать ему "настояться", тогда придётся готовить силы и специальные средства, с которыми необходимо будет оттирать пятна. Разница по времени, затраченном на одно и то же действие, будет колоссальной, а эффект одинаковым.