Тест: Угадайте фильм СССР по злодею — 98% не вспомнят и половины

Антагонисты играют важную роль в процессе повествования, обеспечивая напряжение и конфликт, которые делают фильмы захватывающими. Несмотря на их злодейскую природу, некоторыми мы очаровываемся, поддаваясь влиянию харизмы и интеллекта. Неудивительно, что многие отрицательные персонажи становятся культурными иконами, которых помнят ещё долго после титров. Пройдите этот тест, чтобы проверить свои знания, и попробуйте угадать фильм по его антигерою!

Злодеи в фильмах часто крадут внимание зрителя благодаря своим сложным характерам и неоднозначным мотивам, некоторых даже считают недопонятыми гениями. С другой стороны есть и протагонисты, в чьей положительности можно усомниться: этих героев фильмов СССР считали крутыми ребятами, а на деле они психопаты. Если вы легко осилили наш злодейский тест, попробуйте угадать малоизвестный фильм по одному кадру и набрать 7/7.