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27 июля, 12:00

Тест по СССР: Эти забытые фильмы отгадают только знатоки кино, но на 7/7 не ответит никто

В мире кино некоторые советские фильмы привлекают всеобщее внимание, в то время как другие незаметно завоёвывают сердца ценителей. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете эти скрытые кинематографические сокровища!

Мы часто слышим о блокбастерах и знаменитой классике СССР, но в мире кино есть бесчисленное множество малоизвестных жемчужин, заслуживающих неменьшего внимания. Возможно, о них не кричат на каждом шагу, но эти фильмы предлагают уникальные истории, захватывающую игру и запоминающиеся моменты, которые могут удивить и порадовать даже самых опытных киноманов. Кто знает, возможно, в этом тесте вы откроете для себя нового фаворита или возродите интерес к забытой классике? Давайте заглянем в менее известные уголки кино и отметим фильмы, которые скромно покоряют наши сердца!

Возможно, об этих скрытых от широкой публики картинах не кричат ​​на каждом шагу, но они обладают уникальным очарованием и блеском, которые заслуживают вашего внимания. Не останавливайтесь на достигнутом и пройдите тест по фильмам времён перестройки. У этого кино также нет бюджета блокбастеров, но оно всё равно показывает зрителям глубокие истории и хорошую картинку, потому может соперничать с любым хитом.

Тест: Только 2% смогут верно отличить фразы генсека ЦК КПСС Хрущёва от реплик из боевиков
Тест: Только 2% смогут верно отличить фразы генсека ЦК КПСС Хрущёва от реплик из боевиков
Обложка ©

"Осенний марафон" (1979), режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Володин, "Три тополя на Плющихе" (1968), режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Александр Борщаговский / Kinopoisk, © Freepik / starline

Александра Иванова
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