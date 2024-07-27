Тест по СССР: Эти забытые фильмы отгадают только знатоки кино, но на 7/7 не ответит никто
В мире кино некоторые советские фильмы привлекают всеобщее внимание, в то время как другие незаметно завоёвывают сердца ценителей. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете эти скрытые кинематографические сокровища!
Мы часто слышим о блокбастерах и знаменитой классике СССР, но в мире кино есть бесчисленное множество малоизвестных жемчужин, заслуживающих неменьшего внимания. Возможно, о них не кричат на каждом шагу, но эти фильмы предлагают уникальные истории, захватывающую игру и запоминающиеся моменты, которые могут удивить и порадовать даже самых опытных киноманов. Кто знает, возможно, в этом тесте вы откроете для себя нового фаворита или возродите интерес к забытой классике? Давайте заглянем в менее известные уголки кино и отметим фильмы, которые скромно покоряют наши сердца!
Возможно, об этих скрытых от широкой публики картинах не кричат на каждом шагу, но они обладают уникальным очарованием и блеском, которые заслуживают вашего внимания. Не останавливайтесь на достигнутом и пройдите тест по фильмам времён перестройки. У этого кино также нет бюджета блокбастеров, но оно всё равно показывает зрителям глубокие истории и хорошую картинку, потому может соперничать с любым хитом.
"Осенний марафон" (1979), режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Володин, "Три тополя на Плющихе" (1968), режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Александр Борщаговский / Kinopoisk, © Freepik / starline