Тест по СССР: Эти забытые фильмы отгадают только знатоки кино, но на 7/7 не ответит никто

Мы часто слышим о блокбастерах и знаменитой классике СССР, но в мире кино есть бесчисленное множество малоизвестных жемчужин, заслуживающих неменьшего внимания. Возможно, о них не кричат на каждом шагу, но эти фильмы предлагают уникальные истории, захватывающую игру и запоминающиеся моменты, которые могут удивить и порадовать даже самых опытных киноманов. Кто знает, возможно, в этом тесте вы откроете для себя нового фаворита или возродите интерес к забытой классике? Давайте заглянем в менее известные уголки кино и отметим фильмы, которые скромно покоряют наши сердца!