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Крещение Руси, 28 июля: что можно и что нельзя делать в этот святой праздник

28 июля православные христиане отмечают важный праздник — Крещение Руси. В этот день мы вспоминаем великого князя Владимира, который своей верой и решительностью изменил историю нашей страны. Life.ru рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот святой день.

27 июля, 10:00
В каком году произошло Крещение Руси и как правильно отмечать праздник 28 июля. Обложка © azbyka.ru

В каком году произошло Крещение Руси и как правильно отмечать праздник 28 июля. Обложка © azbyka.ru

28 июля — значимый день для всех православных христиан. Все мы отмечаем Крещение Руси, событие, изменившее ход истории. Однако не все знают, что этот праздник несёт в себе множество традиций и обычаев, которым следовали наши предки. Что можно и нельзя делать 28 июля, в День Крещения Руси, и какие приметы стоит учитывать? Давайте разберёмся.

Крещение Руси, 28 июля: История праздника

Крещение Руси, 28 июля: что можно и что нельзя делать. Фото © azbyka.ru

Крещение Руси, 28 июля: что можно и что нельзя делать. Фото © azbyka.ru

Крещение Руси произошло в 988 году, когда князь Владимир принял христианство и повелел крестить всех своих подданных. Этот шаг положил начало духовному возрождению и укреплению русского народа.

Князь Владимир приравнивается Русской православной церковью к апостолам. Это означает, что он просветил языческую Русь, и с этого момента начинается история российской цивилизации.

Андрей Постернак

священник

Князь Владимир приравнивается Русской православной церковью к апостолам. Это означает, что он просветил языческую Русь, и с этого момента начинается история российской цивилизации.
Князь Владимир приравнивается Русской православной церковью к апостолам. Это означает, что он просветил языческую Русь, и с этого момента начинается история российской цивилизации.

В этот день мы чтим память великого князя Владимира, который своей верой и решительностью просветил языческую Русь. "28 июля — это день памяти великого равноапостольного князя Владимира, и для нас это особый и государственный праздник", говорит священник Андрей Постернак.

Традиции празднования Крещения Руси

Празднование Крещения Руси: традиции и обычаи на 28 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Празднование Крещения Руси: традиции и обычаи на 28 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

В День Крещения Руси, 28 июля, принято посещать храм и молиться, благодарить Бога за благополучие и просить о помощи. Многие семьи собираются вместе, чтобы провести день в кругу близких. Важно сохранять мир и добрые отношения с родными, не допускать ссор и конфликтов.

"Память князя Владимира лучше отметить в храме, в молитве. Этот день совпадает с воскресеньем, что делает его особенным, двойным праздником, отмечает Андрей Постернак. Прославить Бога можно добрыми делами и хорошим настроением".

Крещение Руси 2024: Что можно делать 28 июля

Советы по празднованию Крещения Руси 28 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Советы по празднованию Крещения Руси 28 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

На День Крещения Руси, 28 июля, есть ряд дел и традиций, которые особенно приветствуются. Вот что рекомендуется делать:

  • Посетить храм. Помолиться и поблагодарить Бога за благополучие.
  • Заняться давно отложенными делами. Это день, когда мужчины должны завершить задачи, которые долго откладывали.
  • Помочь жене, матери или бабушке. Оказание помощи близким женщинам станет благим делом.
  • Провести уборку дома. Мыть окна и проветривать помещения. Считается, что солнечные лучи 28 июля принесут здоровье и богатство.
  • Провести время на природе. Если погода позволяет, День Крещения Руси полезно провести на свежем воздухе.
  • Собраться с семьёй. Провести 28 июля в кругу близких и друзей, поддерживая добрые отношения.

Что нельзя делать на Крещение Руси, 28 июля

Как провести День Крещения Руси, 28 июля: рекомендации и приметы на 28 июля. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Как провести День Крещения Руси, 28 июля: рекомендации и приметы на 28 июля. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

В День Крещения Руси, 28 июля, также есть ряд запретов, которые стоит соблюдать:

  • Нельзя начинать новые дела и проекты. Этот день лучше посвятить завершению начатых задач.
  • Нельзя продавать плоды со своего участка. Дачникам и садоводам лучше срывать урожай только для себя и близких.
  • Женщинам нельзя приступать к тяжёлой работе. Рекомендуется ограничить себя в домашних хлопотах.
  • Нельзя ссориться с близкими и коллегами. Конфликты 28 июля могут привести к серьёзным последствиям.
  • Нельзя унывать, грустить и думать о плохом, чтобы не притянуть к себе несчастья.

Приметы на 28 июля, День Крещения Руси

Приметы на Крещение Руси: что предсказывает погода. Фото © Шедеврум

Приметы на Крещение Руси: что предсказывает погода. Фото © Шедеврум

Существует множество народных примет, связанных с 28 июля. Важно обратить внимание на следующие:

  • Дождь с утра обещает хорошую погоду на оставшийся день.
  • Южный ветер прогнозирует ясную погоду, а восточный ветер — дожди и грозу.
  • Начала желтеть липа — осень будет поздней и затяжной.
  • Желтеющие деревья. Если другие деревья начинают желтеть, осень придёт рано.
  • Падающая звезда. Считается плохой приметой, может навлечь беду.

28 июля — день, наполненный духовностью и традициями. Важно помнить об историческом значении Крещения Руси и соблюдать обычаи наших предков. В этот день мы вспоминаем великого князя Владимира и его вклад в развитие нашей страны. Пусть этот день принесёт вам мир, здоровье и благополучие. Помните, что даже маленькие добрые дела могут сделать этот мир лучше.

Эти 9 вещей ни в коем случае нельзя делать христианину на кладбище
Эти 9 вещей ни в коем случае нельзя делать христианину на кладбище
Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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