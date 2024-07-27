Крещение Руси, 28 июля: что можно и что нельзя делать в этот святой праздник 28 июля православные христиане отмечают важный праздник — Крещение Руси. В этот день мы вспоминаем великого князя Владимира, который своей верой и решительностью изменил историю нашей страны. Life.ru рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот святой день. 27 июля, 10:00 В каком году произошло Крещение Руси и как правильно отмечать праздник 28 июля. Обложка © azbyka.ru

28 июля — значимый день для всех православных христиан. Все мы отмечаем Крещение Руси, событие, изменившее ход истории. Однако не все знают, что этот праздник несёт в себе множество традиций и обычаев, которым следовали наши предки. Что можно и нельзя делать 28 июля, в День Крещения Руси, и какие приметы стоит учитывать? Давайте разберёмся.

Крещение Руси, 28 июля: История праздника

Крещение Руси, 28 июля: что можно и что нельзя делать. Фото © azbyka.ru

Крещение Руси произошло в 988 году, когда князь Владимир принял христианство и повелел крестить всех своих подданных. Этот шаг положил начало духовному возрождению и укреплению русского народа.

Князь Владимир приравнивается Русской православной церковью к апостолам. Это означает, что он просветил языческую Русь, и с этого момента начинается история российской цивилизации. Андрей Постернак священник

В этот день мы чтим память великого князя Владимира, который своей верой и решительностью просветил языческую Русь. "28 июля — это день памяти великого равноапостольного князя Владимира, и для нас это особый и государственный праздник", — говорит священник Андрей Постернак.

Традиции празднования Крещения Руси

Празднование Крещения Руси: традиции и обычаи на 28 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

В День Крещения Руси, 28 июля, принято посещать храм и молиться, благодарить Бога за благополучие и просить о помощи. Многие семьи собираются вместе, чтобы провести день в кругу близких. Важно сохранять мир и добрые отношения с родными, не допускать ссор и конфликтов.

"Память князя Владимира лучше отметить в храме, в молитве. Этот день совпадает с воскресеньем, что делает его особенным, двойным праздником, — отмечает Андрей Постернак. — Прославить Бога можно добрыми делами и хорошим настроением".

Крещение Руси 2024: Что можно делать 28 июля

Советы по празднованию Крещения Руси 28 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

На День Крещения Руси, 28 июля, есть ряд дел и традиций, которые особенно приветствуются. Вот что рекомендуется делать: Посетить храм . Помолиться и поблагодарить Бога за благополучие.

. Помолиться и поблагодарить Бога за благополучие. Заняться давно отложенными делами . Это день, когда мужчины должны завершить задачи, которые долго откладывали.

. Это день, когда мужчины должны завершить задачи, которые долго откладывали. Помочь жене, матери или бабушке . Оказание помощи близким женщинам станет благим делом.

. Оказание помощи близким женщинам станет благим делом. Провести уборку дома . Мыть окна и проветривать помещения. Считается, что солнечные лучи 28 июля принесут здоровье и богатство.

. Мыть окна и проветривать помещения. Считается, что солнечные лучи 28 июля принесут здоровье и богатство. Провести время на природе . Если погода позволяет, День Крещения Руси полезно провести на свежем воздухе.

. Если погода позволяет, День Крещения Руси полезно провести на свежем воздухе. Собраться с семьёй. Провести 28 июля в кругу близких и друзей, поддерживая добрые отношения.

Что нельзя делать на Крещение Руси, 28 июля

Как провести День Крещения Руси, 28 июля: рекомендации и приметы на 28 июля. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

В День Крещения Руси, 28 июля, также есть ряд запретов, которые стоит соблюдать: Нельзя начинать новые дела и проекты . Этот день лучше посвятить завершению начатых задач.

. Этот день лучше посвятить завершению начатых задач. Нельзя продавать плоды со своего участка . Дачникам и садоводам лучше срывать урожай только для себя и близких.

. Дачникам и садоводам лучше срывать урожай только для себя и близких. Женщинам нельзя приступать к тяжёлой работе . Рекомендуется ограничить себя в домашних хлопотах.

. Рекомендуется ограничить себя в домашних хлопотах. Нельзя ссориться с близкими и коллегами . Конфликты 28 июля могут привести к серьёзным последствиям.

. Конфликты 28 июля могут привести к серьёзным последствиям. Нельзя унывать, грустить и думать о плохом, чтобы не притянуть к себе несчастья.

Приметы на 28 июля, День Крещения Руси

Приметы на Крещение Руси: что предсказывает погода. Фото © Шедеврум

Существует множество народных примет, связанных с 28 июля. Важно обратить внимание на следующие: Дождь с утра о бещает хорошую погоду на оставшийся день.

бещает хорошую погоду на оставшийся день. Южный ветер прогнозирует ясную погоду, а восточный ветер — дожди и грозу.

прогнозирует ясную погоду, а восточный ветер — дожди и грозу. Начала желтеть липа — осень будет поздней и затяжной.

— осень будет поздней и затяжной. Желтеющие деревья . Если другие деревья начинают желтеть, осень придёт рано.

. Если другие деревья начинают желтеть, осень придёт рано. Падающая звезда. Считается плохой приметой, может навлечь беду.

28 июля — день, наполненный духовностью и традициями. Важно помнить об историческом значении Крещения Руси и соблюдать обычаи наших предков. В этот день мы вспоминаем великого князя Владимира и его вклад в развитие нашей страны. Пусть этот день принесёт вам мир, здоровье и благополучие. Помните, что даже маленькие добрые дела могут сделать этот мир лучше.