Крещение Руси, 28 июля: что можно и что нельзя делать в этот святой праздник
28 июля православные христиане отмечают важный праздник — Крещение Руси. В этот день мы вспоминаем великого князя Владимира, который своей верой и решительностью изменил историю нашей страны. Life.ru рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот святой день.
В каком году произошло Крещение Руси и как правильно отмечать праздник 28 июля. Обложка © azbyka.ru
28 июля — значимый день для всех православных христиан. Все мы отмечаем Крещение Руси, событие, изменившее ход истории. Однако не все знают, что этот праздник несёт в себе множество традиций и обычаев, которым следовали наши предки. Что можно и нельзя делать 28 июля, в День Крещения Руси, и какие приметы стоит учитывать? Давайте разберёмся.
Крещение Руси, 28 июля: История праздника
Крещение Руси, 28 июля: что можно и что нельзя делать. Фото © azbyka.ru
Крещение Руси произошло в 988 году, когда князь Владимир принял христианство и повелел крестить всех своих подданных. Этот шаг положил начало духовному возрождению и укреплению русского народа.
Князь Владимир приравнивается Русской православной церковью к апостолам. Это означает, что он просветил языческую Русь, и с этого момента начинается история российской цивилизации.
В этот день мы чтим память великого князя Владимира, который своей верой и решительностью просветил языческую Русь. "28 июля — это день памяти великого равноапостольного князя Владимира, и для нас это особый и государственный праздник", — говорит священник Андрей Постернак.
Традиции празднования Крещения Руси
Празднование Крещения Руси: традиции и обычаи на 28 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar
В День Крещения Руси, 28 июля, принято посещать храм и молиться, благодарить Бога за благополучие и просить о помощи. Многие семьи собираются вместе, чтобы провести день в кругу близких. Важно сохранять мир и добрые отношения с родными, не допускать ссор и конфликтов.
"Память князя Владимира лучше отметить в храме, в молитве. Этот день совпадает с воскресеньем, что делает его особенным, двойным праздником, — отмечает Андрей Постернак. — Прославить Бога можно добрыми делами и хорошим настроением".
Крещение Руси 2024: Что можно делать 28 июля
Советы по празднованию Крещения Руси 28 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych
На День Крещения Руси, 28 июля, есть ряд дел и традиций, которые особенно приветствуются. Вот что рекомендуется делать:
- Посетить храм. Помолиться и поблагодарить Бога за благополучие.
- Заняться давно отложенными делами. Это день, когда мужчины должны завершить задачи, которые долго откладывали.
- Помочь жене, матери или бабушке. Оказание помощи близким женщинам станет благим делом.
- Провести уборку дома. Мыть окна и проветривать помещения. Считается, что солнечные лучи 28 июля принесут здоровье и богатство.
- Провести время на природе. Если погода позволяет, День Крещения Руси полезно провести на свежем воздухе.
- Собраться с семьёй. Провести 28 июля в кругу близких и друзей, поддерживая добрые отношения.
Что нельзя делать на Крещение Руси, 28 июля
Как провести День Крещения Руси, 28 июля: рекомендации и приметы на 28 июля. Фото © ТАСС / Артём Коротаев
В День Крещения Руси, 28 июля, также есть ряд запретов, которые стоит соблюдать:
- Нельзя начинать новые дела и проекты. Этот день лучше посвятить завершению начатых задач.
- Нельзя продавать плоды со своего участка. Дачникам и садоводам лучше срывать урожай только для себя и близких.
- Женщинам нельзя приступать к тяжёлой работе. Рекомендуется ограничить себя в домашних хлопотах.
- Нельзя ссориться с близкими и коллегами. Конфликты 28 июля могут привести к серьёзным последствиям.
- Нельзя унывать, грустить и думать о плохом, чтобы не притянуть к себе несчастья.
Приметы на 28 июля, День Крещения Руси
Приметы на Крещение Руси: что предсказывает погода. Фото © Шедеврум
Существует множество народных примет, связанных с 28 июля. Важно обратить внимание на следующие:
- Дождь с утра
обещает хорошую погоду на оставшийся день.
- Южный ветер прогнозирует ясную погоду, а восточный ветер — дожди и грозу.
- Начала желтеть липа — осень будет поздней и затяжной.
- Желтеющие деревья. Если другие деревья начинают желтеть, осень придёт рано.
- Падающая звезда. Считается плохой приметой, может навлечь беду.
28 июля — день, наполненный духовностью и традициями. Важно помнить об историческом значении Крещения Руси и соблюдать обычаи наших предков. В этот день мы вспоминаем великого князя Владимира и его вклад в развитие нашей страны. Пусть этот день принесёт вам мир, здоровье и благополучие. Помните, что даже маленькие добрые дела могут сделать этот мир лучше.