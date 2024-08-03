Тест: Выберите героя, цитату и сцену из фильмов СССР и узнайте себя чуть лучше

Вкус в кино и сериалах можно назвать окном в душу, так как они предлагают заглянуть в мечты, страхи и фантазии. Желание пересматривать один и тот же эпизод любимой картины или отторжение некоторых персонажей — всё это уникальным образом отражают внутреннюю сущность. Вы не задумывались, почему одна цитата из фильмов может вызвать на лице улыбку, а другая — раздражение? Давайте скорее раскроем аспекты личности, о которых, возможно, вы сами не догадывались.