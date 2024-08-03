Тест: Выберите героя, цитату и сцену из фильмов СССР и узнайте себя чуть лучше
Узнайте, что вкус в советском кино расскажет о глубинах вашей личности! Сделайте выбор в трёх разных аспектах фильмов и взгляните на себя через призму кинопредпочтений.
Вкус в кино и сериалах можно назвать окном в душу, так как они предлагают заглянуть в мечты, страхи и фантазии. Желание пересматривать один и тот же эпизод любимой картины или отторжение некоторых персонажей — всё это уникальным образом отражают внутреннюю сущность. Вы не задумывались, почему одна цитата из фильмов может вызвать на лице улыбку, а другая — раздражение? Давайте скорее раскроем аспекты личности, о которых, возможно, вы сами не догадывались.
От актёров, которыми вы восхищаетесь, до любимых сцен из фильмов, многие неожиданные вещи могут предложить захватывающий взгляд на внутренний мир. Продолжайте открывать что-то новое: ответьте на шесть вопросов и определите, какой анекдот из СССР больше всего резонирует с вами. Также предлагаем пройти тест: на сколько процентов вы склонны к психопатии — эти семь неожиданных признаков расстройства вас точно удивят!
"Москва слезам не верит" (1979), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, "Карнавальная ночь" (1956), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков, "Афоня" (1975), режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk, © Freepik / memetsaputra