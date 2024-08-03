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3 августа, 14:00

Тест: Выберите героя, цитату и сцену из фильмов СССР и узнайте себя чуть лучше

Узнайте, что вкус в советском кино расскажет о глубинах вашей личности! Сделайте выбор в трёх разных аспектах фильмов и взгляните на себя через призму кинопредпочтений.

Вкус в кино и сериалах можно назвать окном в душу, так как они предлагают заглянуть в мечты, страхи и фантазии. Желание пересматривать один и тот же эпизод любимой картины или отторжение некоторых персонажей — всё это уникальным образом отражают внутреннюю сущность. Вы не задумывались, почему одна цитата из фильмов может вызвать на лице улыбку, а другая — раздражение? Давайте скорее раскроем аспекты личности, о которых, возможно, вы сами не догадывались.

От актёров, которыми вы восхищаетесь, до любимых сцен из фильмов, многие неожиданные вещи могут предложить захватывающий взгляд на внутренний мир. Продолжайте открывать что-то новое: ответьте на шесть вопросов и определите, какой анекдот из СССР больше всего резонирует с вами. Также предлагаем пройти тест: на сколько процентов вы склонны к психопатии — эти семь неожиданных признаков расстройства вас точно удивят!

Тест: На какой из 4 факультетов Хогвартса вас определит волшебная шляпа
Тест: На какой из 4 факультетов Хогвартса вас определит волшебная шляпа
Обложка ©

"Москва слезам не верит" (1979), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, "Карнавальная ночь" (1956), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков, "Афоня" (1975), режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk, © Freepik / memetsaputra

Александра Иванова
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