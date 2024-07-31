Тест: На какой из 4 факультетов Хогвартса вас определит волшебная шляпа

Сегодня, 31 июля, свой день рождения отмечает Гарри — Мальчик, Который Выжил. По книге персонажу уже 44 года, а ведь совсем недавно он впервые вошёл в величественный зал Хогвартса для выбора факультета.

Многие мечтают испытать волнение, которое пережил герой, ведь церемония распределения — одно из самых ожидаемых событий, определяющее, где новые ученики проведут следующие семь лет. Мы не будем надевать головные уборы, но погрузимся в глубины сознания с помощью забавных и необычных вопросов. Берите палочку, захватите метлу и приготовьтесь узнать, к какому волшебному факультету вы относитесь!