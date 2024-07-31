Тест: На какой из 4 факультетов Хогвартса вас определит волшебная шляпа
Независимо от того, являетесь ли вы ярым фанатом поттерианы или простым любителем волшебства, раскройте свою магическую судьбу! Пройдите этот тест и узнайте, куда вас распределит шляпа: храбрый Гриффиндор, хитрый Слизерин, мудрый Когтевран или дружелюбный Пуффендуй?
Сегодня, 31 июля, свой день рождения отмечает Гарри — Мальчик, Который Выжил. По книге персонажу уже 44 года, а ведь совсем недавно он впервые вошёл в величественный зал Хогвартса для выбора факультета.
Многие мечтают испытать волнение, которое пережил герой, ведь церемония распределения — одно из самых ожидаемых событий, определяющее, где новые ученики проведут следующие семь лет. Мы не будем надевать головные уборы, но погрузимся в глубины сознания с помощью забавных и необычных вопросов. Берите палочку, захватите метлу и приготовьтесь узнать, к какому волшебному факультету вы относитесь!
Школа чародейства и волшебства стала мечтой для многих с тех пор, как главные герои впервые переступили её порог. Проверьте свои знания о волшебном мире в викторине по вселенной "Гарри Поттера" — вас ждут каверзные вопросы, на которых может споткнуться даже ярый фанат. Также предлагаем взять маховик времени и отправиться в увлекательное путешествие "В какую эпоху вы должны были родиться" — всего шесть вопросов определят наиболее подходящие место и время.
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