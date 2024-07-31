Гарри Поттеру 44 года: что случилось с актёрами, сыгравшими в самой известной сказке мира

Сегодня, 31 июля, день рождения отмечает Джоан Роулинг — создательница всемирно известной сказки про мальчика-волшебника всех времён. В честь события предлагаем посмотреть, как изменились актёры за 23 года после выпуска первого фильма и что с ними стало. Например, Гарри едва не спился. Рон стал папой. Гермиона разбивает сердца. Драко бросил кино ради рыбалки. И ещё три учителя умерли. Подробности — в материале Life.ru.

Гарри Поттер — Дэниел Рэдклифф

Рэдклифф стал успешным актёром. Фото © Kinopoisk, © YouTube / CBS Mornings

Роль Поттера стала для Рэдклиффа судьбоносной. Она запустила карьеру юного актёра: Дэниел стал мировой знаменитостью и миллионером. Гарри настолько прочно вошёл в жизнь артиста, что зрители уже давно перестали отделять одного от другого. Хотя в его портфолио много других проектов — например, ситком-антология "Чудотворцы", мини-сериал "Записки юного врача" по произведениям Булгакова и артхаусный хоррор "Маяк". А прогремевшая на весь мир постановка "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" принесла Дэниелу успех на театральной сцене. Ранняя слава привела актёра к алкоголизму, но он справился с пагубной привычкой, когда ушёл с головой в новые проекты. Рэдклифф не женат, однако уже более 10 лет встречается с коллегой по цеху Эрин Дарк. А в прошлом году у пары родился ребёнок.

Рон Уизли — Руперт Гринт

Что стало с Роном Уизли из "Гарри Поттера"? Гринт — молодой папа. Фото © Kinopoisk, © YouTube / LADbible TV

Руперт Гринт стал заложником серии фильмов о Гарри Поттере. Франшиза радикально изменила его жизнь: 11-летний мальчик без актёрского опыта в одночасье стал преуспевающей кинозвездой. Но вспомнить название хотя бы ещё одной картины с его участием, не связанной со вселенной Джоан Роулинг, совсем не просто. Хотя в его фильмографии есть и другие достойные проекты — например, военная драма "В белом плену" или хоррор-сериалы "Дом с прислугой" и "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо". В 2020 году актёр стал отцом: девушка Гринта родила дочь, которую назвали Уэнсдэй.

Гермиона Грейнджер — Эмма Уотсон

Как сегодня выглядит Гермиона Грейнджер? Уотсон вскружила голову миллионам мужчин. Фото © Kinopoisk, © YouTube / Vogue

Фильмы о Гарри Поттере привели Уотсон в мир кино и пополнили её банковские счета на миллионы долларов. Параллельно Эмма усердно училась, хотя признавалась, что с определённого момента могла этого больше не делать. Помимо серии фильмов о Поттере, в её портфолио хватает и других приличных проектов. Вспомнить хотя бы "Ноя" Даррена Аронофски, "Элитное общество" Софии Копполы или блокбастер "Красавица и чудовище". Кроме того, девушка ведёт активную социальную жизнь: она стала послом доброй воли ООН и общепризнанной иконой стиля. Хотя замуж Эмма пока не вышла, несмотря на внушительный список бывших.

Драко Малфой — Том Фелтон

Драко Малфой в 2024 году: Фелтон хотел стать рыбаком и музыкантом, но остался в профессии. Фото © Kinopoisk, © YouTube / CBS Mornings

Фелтон дебютировал в кино ещё в 1997 году, но славу обрёл после первого "Гарри Поттера". Он сыграл "плохого мальчика", на которого в реальной жизни в какой-то момент запала партнёрша по съёмкам Эмма Уотсон. В 2006 году Том вдруг решил завязать с актёрством и посвятить себя рыбной ловле, но всё-таки вернулся в профессию и до сих пор снимается. Кроме того, Фелтон добился успехов в музыке: в 2008 году у него вышло сразу два альбома. О личной жизни артиста известно немного, но, судя по всему, он не женат и не имеет детей.

Минерва Макгонагалл — Мэгги Смит

Что стало с Минервой Макгонагалл? Смит вышла на новый виток славы. Фото © Kinopoisk, © YouTube / Downton Abbey

К моменту выхода первого "Гарри Поттера" Мэгги Смит уже давно была состоявшейся актрисой театра и кино. Тем не менее, роль профессора Минервы Макгонагалл принесла ей новую порцию славы — на этот раз среди подростков всего мира. Но актриса не стала почивать на лаврах и, несмотря на борьбу с раком молочной железы, продолжила усердно работать. В 2010-м на экраны вышел сериал "Аббатство Даунтон", который тоже стал знаковым для карьеры Смит. В декабре артистке исполнится 90 лет, но она до сих пор в строю и продолжает радовать поклонников новыми ролями.

Рубеус Хагрид — Робби Колтрейн

Колтрейн умер в 2022 году. Фото © Kinopoisk, © YouTube / Amediateka

Колтрейн состоял в знаменитых "Ангелах ада", а в кино прославился задолго до серии фильмов о Гарри Поттере. Однако роль Хагрида добавила веса его и без того серьёзному портфолио. Актёра долгие годы ассоциировали именно с этим колоритным персонажем, хотя после "Философского камня" он засветился в таких блокбастерах, как "Из ада" и "Двенадцать друзей Оушена". В 2014 году Робби Колтрейн завершил активную кинокарьеру, лишь время от времени появляясь в сериалах. Помимо актёрства, Робби рисовал, занимался музыкой и сам снимал кино. В 2022 году он умер в результате заражения крови, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца. Колтрейну было 72 года.

Альбус Дамблдор — Ричард Харрис

Харрис умер в 2002 году. Фото © Kinopoisk, © YouTube / watchginotv

На роль Дамблдора ирландский актёр согласился на самом закате своей 44-летней карьеры. Артист рассказывал, что на этом настояла его внучка. Он успел появиться на экранах ещё три раза, в том числе в продолжении приключений Гарри Поттера. В 2002 году у Харриса обнаружили смертельное заболевание лимфы: он умер на 73-м году жизни. Прах актёра, согласно его предсмертной воле, развеяли над Багамскими островами.

Северус Снегг — Алан Рикман

Рикман умер в 2016 году. Фото © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр К. Коламбус, сценаристы С. Кловз, Дж. К. Роулинг / Kinopoisk, © YouTube / MTV News