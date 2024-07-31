Гарри Поттеру 44 года: что случилось с актёрами, сыгравшими в самой известной сказке мира
День рождения персонажа Гарри Поттера — 31 июля 1980 года. Первая книга о нём вышла в 1997-м, а первый фильм — в 2001 году. В общем, воды утекло довольно много, и вот что стало с артистами, которые сыграли в экранизации оригинального романа Роулинг о юном волшебнике.
Сегодня, 31 июля, день рождения отмечает Джоан Роулинг — создательница всемирно известной сказки про мальчика-волшебника всех времён. В честь события предлагаем посмотреть, как изменились актёры за 23 года после выпуска первого фильма и что с ними стало. Например, Гарри едва не спился. Рон стал папой. Гермиона разбивает сердца. Драко бросил кино ради рыбалки. И ещё три учителя умерли. Подробности — в материале Life.ru.
Гарри Поттер — Дэниел Рэдклифф
Рэдклифф стал успешным актёром. Фото © Kinopoisk, © YouTube / CBS Mornings
Роль Поттера стала для Рэдклиффа судьбоносной. Она запустила карьеру юного актёра: Дэниел стал мировой знаменитостью и миллионером. Гарри настолько прочно вошёл в жизнь артиста, что зрители уже давно перестали отделять одного от другого. Хотя в его портфолио много других проектов — например, ситком-антология "Чудотворцы", мини-сериал "Записки юного врача" по произведениям Булгакова и артхаусный хоррор "Маяк". А прогремевшая на весь мир постановка "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" принесла Дэниелу успех на театральной сцене. Ранняя слава привела актёра к алкоголизму, но он справился с пагубной привычкой, когда ушёл с головой в новые проекты. Рэдклифф не женат, однако уже более 10 лет встречается с коллегой по цеху Эрин Дарк. А в прошлом году у пары родился ребёнок.
Рон Уизли — Руперт Гринт
Что стало с Роном Уизли из "Гарри Поттера"? Гринт — молодой папа. Фото © Kinopoisk, © YouTube / LADbible TV
Руперт Гринт стал заложником серии фильмов о Гарри Поттере. Франшиза радикально изменила его жизнь: 11-летний мальчик без актёрского опыта в одночасье стал преуспевающей кинозвездой. Но вспомнить название хотя бы ещё одной картины с его участием, не связанной со вселенной Джоан Роулинг, совсем не просто. Хотя в его фильмографии есть и другие достойные проекты — например, военная драма "В белом плену" или хоррор-сериалы "Дом с прислугой" и "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо". В 2020 году актёр стал отцом: девушка Гринта родила дочь, которую назвали Уэнсдэй.
Гермиона Грейнджер — Эмма Уотсон
Фильмы о Гарри Поттере привели Уотсон в мир кино и пополнили её банковские счета на миллионы долларов. Параллельно Эмма усердно училась, хотя признавалась, что с определённого момента могла этого больше не делать. Помимо серии фильмов о Поттере, в её портфолио хватает и других приличных проектов. Вспомнить хотя бы "Ноя" Даррена Аронофски, "Элитное общество" Софии Копполы или блокбастер "Красавица и чудовище". Кроме того, девушка ведёт активную социальную жизнь: она стала послом доброй воли ООН и общепризнанной иконой стиля. Хотя замуж Эмма пока не вышла, несмотря на внушительный список бывших.
Драко Малфой — Том Фелтон
Драко Малфой в 2024 году: Фелтон хотел стать рыбаком и музыкантом, но остался в профессии. Фото © Kinopoisk, © YouTube / CBS Mornings
Фелтон дебютировал в кино ещё в 1997 году, но славу обрёл после первого "Гарри Поттера". Он сыграл "плохого мальчика", на которого в реальной жизни в какой-то момент запала партнёрша по съёмкам Эмма Уотсон. В 2006 году Том вдруг решил завязать с актёрством и посвятить себя рыбной ловле, но всё-таки вернулся в профессию и до сих пор снимается. Кроме того, Фелтон добился успехов в музыке: в 2008 году у него вышло сразу два альбома. О личной жизни артиста известно немного, но, судя по всему, он не женат и не имеет детей.
Минерва Макгонагалл — Мэгги Смит
Что стало с Минервой Макгонагалл? Смит вышла на новый виток славы. Фото © Kinopoisk, © YouTube / Downton Abbey
К моменту выхода первого "Гарри Поттера" Мэгги Смит уже давно была состоявшейся актрисой театра и кино. Тем не менее, роль профессора Минервы Макгонагалл принесла ей новую порцию славы — на этот раз среди подростков всего мира. Но актриса не стала почивать на лаврах и, несмотря на борьбу с раком молочной железы, продолжила усердно работать. В 2010-м на экраны вышел сериал "Аббатство Даунтон", который тоже стал знаковым для карьеры Смит. В декабре артистке исполнится 90 лет, но она до сих пор в строю и продолжает радовать поклонников новыми ролями.
Рубеус Хагрид — Робби Колтрейн
Колтрейн умер в 2022 году. Фото © Kinopoisk, © YouTube / Amediateka
Колтрейн состоял в знаменитых "Ангелах ада", а в кино прославился задолго до серии фильмов о Гарри Поттере. Однако роль Хагрида добавила веса его и без того серьёзному портфолио. Актёра долгие годы ассоциировали именно с этим колоритным персонажем, хотя после "Философского камня" он засветился в таких блокбастерах, как "Из ада" и "Двенадцать друзей Оушена". В 2014 году Робби Колтрейн завершил активную кинокарьеру, лишь время от времени появляясь в сериалах. Помимо актёрства, Робби рисовал, занимался музыкой и сам снимал кино. В 2022 году он умер в результате заражения крови, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца. Колтрейну было 72 года.
Альбус Дамблдор — Ричард Харрис
Харрис умер в 2002 году. Фото © Kinopoisk, © YouTube / watchginotv
На роль Дамблдора ирландский актёр согласился на самом закате своей 44-летней карьеры. Артист рассказывал, что на этом настояла его внучка. Он успел появиться на экранах ещё три раза, в том числе в продолжении приключений Гарри Поттера. В 2002 году у Харриса обнаружили смертельное заболевание лимфы: он умер на 73-м году жизни. Прах актёра, согласно его предсмертной воле, развеяли над Багамскими островами.
Северус Снегг — Алан Рикман
Рикман умер в 2016 году. Фото © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр К. Коламбус, сценаристы С. Кловз, Дж. К. Роулинг / Kinopoisk, © YouTube / MTV News
На роль Снегга выдающего актёра утверждала сама Роулинг. И не ошиблась: со дня премьеры "Философского камня" и до завершения основной серии фильмов Рикман уверенно нёс вахту одного из самых ярких злодеев в истории кино. Образ получился удачным в том числе благодаря голосу артиста, который не раз признавали идеальным для кино. Последним фильмом в карьере Рикмана стала "Алиса в Зазеркалье" 2016 года. В тот год актёр скоропостижно скончался от рака поджелудочной железы.