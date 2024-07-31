Психолог раскрыла, как просмотр одних и тех же сериалов влияет на мозг

Пересмотр любимых фильмов и сериалов часто становится утешением для многих, вызывая приятные воспоминания и ностальгию. Однако клинический психолог Виктория Кондрашина предупредила, что многократный просмотр одних и тех же картин может оказывать на мозг как положительное, так и негативное влияние. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

Она пояснила, что, с одной стороны, повторный просмотр вызывает чувство ностальгии, погружая нас в приятные воспоминания и возвращая в определённые периоды жизни. Для пожилых людей это особенно важно, так как фильмы и сериалы связаны с культурным контекстом их эпохи. Такое переживание помогает лучше понять своё прошлое, переосмыслить события, укрепить связь со своим поколением и народом. Это способствует улучшению настроения, повышению мотивации и наполнению жизни положительными эмоциями.

Однако есть и обратная сторона медали. Когда мы знаем сюжет фильма и не ожидаем ничего нового, наше внимание снижается и мы можем отвлекаться на другие дела или просто погружаться в свои мысли. Поэтому важно превратить просмотр любимых фильмов в тренировку когнитивных функций, в том числе внимания. К тому же совместный просмотр и обсуждение сюжетов помогают укрепить социальные связи, выразить эмоции и заметить ранее не подмеченные детали. Для пожилых людей это также способ социализации.

Психолог подчёркивает также важность регулярного пополнения библиотеки кино и сериалов разными жанрами. Она пояснила, что расширение кругозора способствует формированию новых нейронных связей, тренирует мозг и помогает защититься от развития деменции. Кстати, согласно медицинским исследованиям, взрослому человеку рекомендуется проводить перед экраном не более 2–3 часов в день. Перерывы следует делать каждые 1,5 часа, заключила собеседница Life.ru