Тест: Кто вы из сериала "Друзья"

30 июля — Международный день дружбы, и что может быть лучше, чем вспомнить о самой известной группе приятелей в истории телевидения? Сериал "Друзья" подарил нам весёлые и трогательные приключения шести молодых людей, где каждый персонаж привнёс что-то уникальное, сделав ситком незабываемым. Независимо от того, являетесь ли вы саркастичным шутником или свободолюбивым художником, обязательно найдётся герой, который будет соответствовать вашей личности.