Работает на заводе и получает 60 тыс. в месяц: найдена "народная" блогерша

В конце мая пользователи Интернета увидели на его просторах необычное видео. Блогерша по имени Дарья, у которой в социальных сетях имеется очень красивый и эстетичный профиль, вдруг решила приоткрыть завесу и провела экскурсию по своей работе. На удивление, дело девушки оказалась более чем реальное, ведь многих блогерш часто подозревают в том, что они живут за счёт богатых мужчин. В случае Дарьи этот вариант точно отпадает. Оказалось, что она работает на настоящем заводе.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / podkaura.d

Живёт блогерша-слесарь в Нижнем Новгороде, там же находится Горьковский завод, на который девушка почти каждый день приходит к шести утра. Встаёт, кстати, Дарья в четыре утра. Есть, конечно, и небольшой плюс — рабочий день заканчивается в 15:30. Если вы подумали, что блогерша выполняет бумажную работу, то это не так. Каждый день через её руки проходят цилиндры, тормоза, сцепления и динамики для различных грузовых автомобилей.

Вместо красивых фоток с едой из дорогих ресторанов девушка показала обычный обед, которым их кормят на заводе. Никакого "лакшери", зато вкусно и бесплатно!

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / podkaura.d

В отличие от многих современных блогеров, Дарья не говорит, что зарабатывает миллионы. Она честно рассказала подписчикам, что её зарплата составляет примерно 60 тысяч рублей. Периодически девушка даже делится скриншотами авансов, которые приходят ей на карту.

После того как её видео с экскурсией по заводу набрало более четырёх миллионов просмотров, аудитория Дарьи резко возросла. Она стала более активно вести блог и, конечно, не забывает показывать "внутрянку" завода. Ведь подписчикам очень интересно наблюдать, как такая хрупкая и красивая дама работает в не столь привлекательном и презентабельном месте. Также людям нравятся искренность и понимание того, что не все кругом миллионеры. Жизненный контент с насущными проблемами всегда привлекает внимание.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / podkaura.d

Стоит заметить, что девушка работает на заводе уже шесть лет. И, кажется, её всё устраивает. Очень интересно, изменится ли мнение Дарьи после того, как она почувствует первые большие деньги? Сейчас реклама в её блоге стоит около 22 тысяч рублей, что составляет почти треть её официальной зарплаты. Если девушка не забросит свои социальные сети, то вскоре точно сможет уйти с завода и, возможно, даже запустит какой-нибудь марафон по "честному контенту".

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / podkaura.d