"Не отец": Милонов пристыдил Дурова за откровения о многодетности
Депутат Милонов отказался считать Дурова отцом после признания о ста детях
Павел Дуров и Виталий Милонов. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel / VK / Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов отказался считать создателя мессенджера Telegram Павла Дурова многодетным отцом после его неожиданных откровений о многочисленном потомстве. В беседе с Life.ru парламентарий напомнил, что папа — не тот, кто просто поделился своим "материалом".
"Павел Дуров не является отцом и героем... И хвастаться вот этим как-то и об этом заявлять, конечно, дело постыдное для любого нормального мужика. У него так много денег, что он мог бы стать действительно хорошим многодетным отцом и папой для настоящих детей: и своих, и усыновлённых — не важно, — обеспечить их образованием, доходом", — отметил политик.
Сейчас же предприниматель "прожигает" жизнь для себя. По словам Милонова, Дурову стоит помнить, что и богатые рано или поздно умрут и что он после себя оставит — большой вопрос.
Напомним, Павел Дуров заявил, что у него есть более ста биологических детей из 12 стран. По словам предпринимателя, ещё 15 лет назад он сдал больше семени, чем требовалось. Эти откровения вызвали большой резонанс, и на них отреагировал даже Илон Маск. Бизнесмен в шутку назвал сто потомков "уровнем новичка".