"Не отец": Милонов пристыдил Дурова за откровения о многодетности

Депутат Госдумы Виталий Милонов отказался считать создателя мессенджера Telegram Павла Дурова многодетным отцом после его неожиданных откровений о многочисленном потомстве. В беседе с Life.ru парламентарий напомнил, что папа — не тот, кто просто поделился своим "материалом".

"Павел Дуров не является отцом и героем... И хвастаться вот этим как-то и об этом заявлять, конечно, дело постыдное для любого нормального мужика. У него так много денег, что он мог бы стать действительно хорошим многодетным отцом и папой для настоящих детей: и своих, и усыновлённых — не важно, — обеспечить их образованием, доходом", — отметил политик.

Сейчас же предприниматель "прожигает" жизнь для себя. По словам Милонова, Дурову стоит помнить, что и богатые рано или поздно умрут и что он после себя оставит — большой вопрос.