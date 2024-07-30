Дуров признался, что у него более 100 биологических детей в 12 странах

У основателя Telegram Павла Дурова есть уже свыше 100 биологических детей, которые родились у пар из 12 стран. Об этом предприниматель рассказал в телеграм-канале.

По словам Дурова, 15 лет назад друг вместе с женой попросили его сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребёнок. В клинике предпринимателя убедили сдать больше биологического материала, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Кроме того, миллиардер признался, что его замороженная сперма сейчас есть по меньшей мере в одной клинике ЭКО. Дуров также добавил, что решил открыть доступ к своей ДНК и дать возможность его биологическим детям найти друг друга.