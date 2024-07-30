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29 июля, 21:08

Дуров признался, что у него более 100 биологических детей в 12 странах

Павел Дуров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Muhammad Alimaki

Павел Дуров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Muhammad Alimaki

У основателя Telegram Павла Дурова есть уже свыше 100 биологических детей, которые родились у пар из 12 стран. Об этом предприниматель рассказал в телеграм-канале.

По словам Дурова, 15 лет назад друг вместе с женой попросили его сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребёнок. В клинике предпринимателя убедили сдать больше биологического материала, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Кроме того, миллиардер признался, что его замороженная сперма сейчас есть по меньшей мере в одной клинике ЭКО. Дуров также добавил, что решил открыть доступ к своей ДНК и дать возможность его биологическим детям найти друг друга.

"Нехватка здоровой спермы становится всё более серьёзной проблемой во всём мире, и я горжусь тем, что внёс свой вклад в её решение", — написал Дуров.

"Постоянно спрашивают": Предполагаемая мать детей Дурова объяснила, почему решила объявить о себе
"Постоянно спрашивают": Предполагаемая мать детей Дурова объяснила, почему решила объявить о себе

Ранее Life.ru писал, что трое родственников из канадской провинции Квебек стали отцами 600 детей, продавая сперму в Интернете. Биологический материал в обход законов покупали местные женщины.

Анатолий Симоненко
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