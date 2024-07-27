"Постоянно спрашивают": Предполагаемая мать детей Дурова объяснила, почему решила объявить о себе
Kp.ru: Подруга Павла Дурова заявила, что объявила о себе из-за вопросов детей
Женщина, называющая себя матерью детей Дурова, рассказала, почему вышла из тени. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar
Создателю "ВКонтакте" и Telegram Павлу Дурову приписывали множество различных романов. Теперь корреспонденты kp.ru взяли интервью у Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей от известного предпринимателя.
"Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно", — рассказала собеседница издания.
Она сообщила журналистам, что в настоящий момент проживает в Швейцарии, а их брак с Дуровым не был зарегистрирован официально. В то же время дети носят фамилию отца, так как их официально признали.
Женщина заявила, что сама она является юристом по образованию и занимается йогой уже более 20 лет, а с бизнесменом познакомилась в Санкт-Петербурге. При этом она не стала отвечать на вопрос о том, когда именно завела знакомство с миллиардером, а также состоит ли сейчас с ним в отношениях.
Помимо того, Болгар объяснила, почему решила раскрыть эту информацию именно сейчас. По её словам, всему виной дети.
"Всё из-за детей. Они постоянно спрашивают, почему в Интернете нет никакой информации о них, а только о двух старших детях", — уточнила собеседница "Комсомолки".
Издание сообщает, что в Северной столице действительно проживала 43-летняя уроженка Татарстана Ирина Болгар. На неё было зарегистрировано несколько дорогих иномарок, а в 2016 году она искала няню, зарплата которой должна была составить 60 тысяч рублей.
Напомним, что не так давно появилась информация, что Павел Дуров уже давно является отцом троих ангелочков. Мать детей — Ирина Болгар, с которой Дуров якобы учился в Санкт-Петербурге. Также есть версия, что на подходе четвёртый ребёнок от Дианы Бако.