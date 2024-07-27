"Постоянно спрашивают": Предполагаемая мать детей Дурова объяснила, почему решила объявить о себе

Создателю "ВКонтакте" и Telegram Павлу Дурову приписывали множество различных романов. Теперь корреспонденты kp.ru взяли интервью у Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей от известного предпринимателя.

"Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно", — рассказала собеседница издания.

Она сообщила журналистам, что в настоящий момент проживает в Швейцарии, а их брак с Дуровым не был зарегистрирован официально. В то же время дети носят фамилию отца, так как их официально признали.

Женщина заявила, что сама она является юристом по образованию и занимается йогой уже более 20 лет, а с бизнесменом познакомилась в Санкт-Петербурге. При этом она не стала отвечать на вопрос о том, когда именно завела знакомство с миллиардером, а также состоит ли сейчас с ним в отношениях.

Помимо того, Болгар объяснила, почему решила раскрыть эту информацию именно сейчас. По её словам, всему виной дети.

"Всё из-за детей. Они постоянно спрашивают, почему в Интернете нет никакой информации о них, а только о двух старших детях", — уточнила собеседница "Комсомолки".

Издание сообщает, что в Северной столице действительно проживала 43-летняя уроженка Татарстана Ирина Болгар. На неё было зарегистрировано несколько дорогих иномарок, а в 2016 году она искала няню, зарплата которой должна была составить 60 тысяч рублей.