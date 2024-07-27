Подруга Дурова раскрыла его реакцию на опубликованные снимки детей

Женщина, утверждающая в социальных сетях, что имеет совместных детей с основателем Telegram Павлом Дуровым, вышла на связь с телеведущей Ксенией Собчак. Ирина Болгар рассказала о реакции предпринимателя на новость о большой семье. Об этом Собчак написала в своём телеграм-канале.

В разговоре с ведущей Болгар вновь заявила, что родила от Дурова троих детей. На данный момент все они живут и учатся в Дубае. При этом во время звонка женщина отказалась включать камеру. Когда же Собчак поинтересовалась, отреагировал ли сам предприниматель на фотографии совместных детей, Болгар ответила отрицательно.

"Нет, реакции не было", — поделилась она.

Затем Собчак решила изучить личные страницы Болгар и её детей в социальных сетях. Как оказалось, наибольшая активность аккаунтов отмечается в начале этого года. Примечательно, что большая часть публикаций имеет плохое качество и больше похожа на скриншоты.