Подруга Дурова раскрыла его реакцию на опубликованные снимки детей
Подруга Дурова Болгар рассказала, что он проигнорировал публикации фото детей
Женщина, называющая себя матерью детей Дурова, рассказала о его реакции на публикации. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar
Женщина, утверждающая в социальных сетях, что имеет совместных детей с основателем Telegram Павлом Дуровым, вышла на связь с телеведущей Ксенией Собчак. Ирина Болгар рассказала о реакции предпринимателя на новость о большой семье. Об этом Собчак написала в своём телеграм-канале.
В разговоре с ведущей Болгар вновь заявила, что родила от Дурова троих детей. На данный момент все они живут и учатся в Дубае. При этом во время звонка женщина отказалась включать камеру. Когда же Собчак поинтересовалась, отреагировал ли сам предприниматель на фотографии совместных детей, Болгар ответила отрицательно.
"Нет, реакции не было", — поделилась она.
Затем Собчак решила изучить личные страницы Болгар и её детей в социальных сетях. Как оказалось, наибольшая активность аккаунтов отмечается в начале этого года. Примечательно, что большая часть публикаций имеет плохое качество и больше похожа на скриншоты.
Ранее Life.ru рассказывал обо всех известных женщинах Павла Дурова. Не так давно в Сети вспыхнули обсуждения по поводу предполагаемой пассии основателя Telegram, которая к тому же может быть беременной.