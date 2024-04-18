Сексолог нашла тайный смысл в стульях, ящике Пандоры и бюсте Аполлона в кабинете Дурова

Недавнее интервью российского миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова, вышедшее на канале американского журналиста Такера Карлсона, вызвало много вопросов у общественности. Самыми часто задаваемыми были вопросы о символике предметов декора. Бюст Аполлона в кабинете успешного предпринимателя свидетельствует о самолюбовании, рассказала практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

"Конечно же, сейчас он купается в лучах славы, в лучах успеха. Безусловно, здесь есть и самолюбование, и некий вызов обществу, что вот "посмотрите, какой я". Да, здесь есть такая история", — объяснила психолог в беседе с телеканалом "360".

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону. Обложка © X / Tucker Carlson

Однако есть и то, что неподвластно анализу, и вряд ли хоть кто-то сможет понять, какой смысл вложен в два "сексуальных" стула в кабинете миллиардера. Миллер считает, что у гениальных людей другой уровень мышления, поэтому бесполезно гадать, что значат эти предметы интерьера для Дурова.