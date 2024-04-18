Сексолог нашла тайный смысл в стульях, ящике Пандоры и бюсте Аполлона в кабинете Дурова
Сексолог Миллер объяснила смысл стульев, шкатулки и бюста в кабинете Дурова
Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону. Фото © X / Tucker Carlson
Недавнее интервью российского миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова, вышедшее на канале американского журналиста Такера Карлсона, вызвало много вопросов у общественности. Самыми часто задаваемыми были вопросы о символике предметов декора. Бюст Аполлона в кабинете успешного предпринимателя свидетельствует о самолюбовании, рассказала практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.
"Конечно же, сейчас он купается в лучах славы, в лучах успеха. Безусловно, здесь есть и самолюбование, и некий вызов обществу, что вот "посмотрите, какой я". Да, здесь есть такая история", — объяснила психолог в беседе с телеканалом "360".
Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону. Обложка © X / Tucker Carlson
Однако есть и то, что неподвластно анализу, и вряд ли хоть кто-то сможет понять, какой смысл вложен в два "сексуальных" стула в кабинете миллиардера. Миллер считает, что у гениальных людей другой уровень мышления, поэтому бесполезно гадать, что значат эти предметы интерьера для Дурова.
Шкатулка, безусловно, тоже привлекла внимание зрителей, но все ответы на поверхности, отметила психолог. Дуров переносит загадочность и наличие сокровищ в шкатулке на свою личность: он ощущает себя таким же. Сексолог считает, что сравнение с этим ящиком Пандоры тоже можно отнести к вопросу самолюбования.
Ранее экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выложил в Сеть интервью с российским предпринимателем Павлом Дуровым. Видео длится 58 минут, программист общается с журналистом на английском языке. Бизнесмен отметил, что не хочет возвращаться в Россию и Штаты из-за стремления его соцсети к нейтральности и нежелания занимать чью-либо сторону.