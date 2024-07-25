Что известно про женщин Павла Дурова — кто они и сколько у миллиардера детей

Павел Дуров, основатель Telegram и один из самых загадочных миллиардеров современности, снова оказался в центре внимания. На этот раз обсуждают его личную жизнь. Недавно в Сети появилась информация, что Дуров может стать отцом! И даже известно, кто мать его предполагаемых детей! Но это далеко не все сенсационные новости…

С кем сейчас встречается Павел Дуров

Личная жизнь Павла Дурова: кто такая Диана Бако. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov, dianneprincesse

Поклонники Дурова ликуют: его новая пассия, Диана Бако, поделилась фотографиями с заметно округлившимся животом. На снимках девушка окружена роскошными букетами роз и дорогими подарками. Среди них — украшение от Bulgari. Неужели Павел Дуров решил покончить с образом "одинокого волка"?

Беременная возлюбленная Павла Дурова: что известно о Диане Бако. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dianneprincesse

Диана Бако — яркая брюнетка, которая уже давно привлекла внимание общественности. Она — основательница бренда сексуальных купальников, студентка Гарвардской медицинской школы и обладательница титула "Принцесса" конкурса "Мисс Венгрия – 2015". Её публикации в социальных сетях рассказывают о жизни в роскоши: частные самолёты, люксовые отели и дорогие наряды. Но главный вопрос — кто отец будущего ребёнка Дианы? В Сети уверены, что это Павел Дуров, хотя сама девушка пока не раскрывает имя своего возлюбленного.

Ирина Болгар: Тайная мать троих детей Дурова

Павел Дуров и его дети: новые слухи и факты. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar

Но это не единственная новость. В телеграм-каналах появилась информация о том, что Павел Дуров уже давно является отцом троих ангелочков. Мать детей — Ирина Болгар, с которой Дуров якобы учился в Санкт-Петербурге. Ирина также предпочитает оставаться в тени, и о ней мало что известно. Тем не менее уже поползли слухи, что она воспитывает троих детей от миллиардера.

Так сколько же у Дурова детей?

Тайны семьи Дурова: сколько у миллиардера детей. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dianneprincesse, durov, missbolgar

Резюмируем. Если верить слухам, то у Павла Дурова уже трое детей от Ирины Болгар и на подходе четвёртый ребёнок от Дианы Бако. Однако сам Дуров не подтверждает и не опровергает эти сведения. Известный своей закрытостью, он продолжает вести привычный образ жизни и не комментирует личные отношения. Каких-то других серьёзных подтверждений тоже нет, так что вся эта информация — отборные слухи.

Профиль Павла Дурова на сайте знакомств. Фото © TON Dating

Однако буквально сегодня стало известно, что на TON Dating (приложение для знакомств в Telegram) появился профиль его основателя. Пользователи уже находят анкету Павла Дурова. В описании "о себе" мужчина просто и по факту пишет: 39 лет, Весы по знаку зодиака и основатель Telegram, TON и VK. Так получается, что у Павла Дурова всё же нет никаких пассий на данный момент или его анкета — просто формальность, чтобы отвести подозрения?