Как Клава Кока сама себя прокляла, надев свадебное платье раньше времени

Немногим ранее, 23 июля, у любимицы молодёжи России и талантливой исполнительницы Клавы Коки был день рождения. В честь этого певица провела невероятной красоты фотосессию в свадебном платье. Но можно ли было так делать незамужней девушке? Экстрасенсы забили тревогу и сказали, что нет! Ведь предложения избранник Клаве не делал, а она уже предстала как невеста.

Клава Кока устроила фотосессию в свадебном платье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Эзотерики считают, что такая фотосессия теперь точно отразится на судьбе артистки, и не в самом хорошем смысле — она даже могла проклясть саму себя. Но почему незамужним девушкам нельзя надевать подвенечное платье?

"Не нужно раньше времени надевать, примерять свадебные наряды и делать в них фотосессии. Это означает, что ты себе перекрываешь правильно выстроенную дорогу в личную жизнь", — объясняет экстрасенс Дарья Миронова.

Что теперь будет с Клавой: порча или сглаз? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Особенно опасно "играться" с такими нарядами публичным людям. Ведь, по-хорошему, свадебное платье надевается только один раз — перед венчанием. Его никто не должен видеть, кроме близких людей и родственников. А после публичной фотосессии и даже без заветного кольца на пальце Клава Кока могла сглазить свое право на отношения.

Экстрасенс считает, что артистка неправильно поступила, сделав себе такой "подарок", ведь любые действия со свадебной тематикой ради хайпа и на публику могут обернуться сглазом для человека.

Клава Кока в свадебном платье на новой фотосессии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

"Так человек сам наводит порчу на свою личную жизнь. В результате можно сглазить право на отношения с партнёром, с которым ему хочется быть", — поясняет эксперт.

В разговоре с "Вечерней Москвой" экстрасенс поясняет, что любое подобное баловство с подвенечным платьем и со свадебной символикой — это прямые риски навлечь на себя какую-то неприятную историю, в результате которой можно разрушить свою любовь.

Экстрасенсы уверены, что Клаве Коке из-за фото в свадебном платье грозит порча. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca