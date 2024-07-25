Просто доверилась: Адвокат нашёл виноватых в проблемах Блиновской с налогами
Адвокат Плотников заявил, что у Блиновской проблемы с налогами из-за сотрудников
Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Адвокат блогерши Елены Блиновской Андрей Плотников во время судебного заседания по её делу заявил о том, что проблемы с налогами у его подзащитной произошли из-за того, что она доверилась своим сотрудникам. Как передают корреспонденты РИА "Новости", юрист считает, что они фактически вводили "королеву марафонов" в заблуждение.
Защита Блиновской утверждает, что она никогда бы не стала рисковать таким заработком. По их словам, арестованная просто доверилась "так называемым профессионалам своего дела", несмотря на все свои таланты и успех.
"Должны ли быть сегодняшние предприниматели асами в юриспруденции, финансовой безопасности бизнеса, налогообложении, ведь для этого есть профессионалы, и Елена Олеговна доверилась именно профессионалам, которые находились в её команде. Ключевое слово здесь — доверилась. Как оказалось — очень зря…" — заявил адвокат, утверждая, что Блиновской всё время говорили о "налоговой оптимизации".
Напомним, весной 2023 года Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Федеральная налоговая служба нашла у "королевы марафонов" почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год блогерша погасила более 140 миллионов долга. Стоит отметить, что в последний раз на суде она назвала себя патриоткой России и заявила, что находится в следственном изоляторе из-за подруги. Также сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа.