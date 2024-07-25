Просто доверилась: Адвокат нашёл виноватых в проблемах Блиновской с налогами

Адвокат блогерши Елены Блиновской Андрей Плотников во время судебного заседания по её делу заявил о том, что проблемы с налогами у его подзащитной произошли из-за того, что она доверилась своим сотрудникам. Как передают корреспонденты РИА "Новости", юрист считает, что они фактически вводили "королеву марафонов" в заблуждение.

Защита Блиновской утверждает, что она никогда бы не стала рисковать таким заработком. По их словам, арестованная просто доверилась "так называемым профессионалам своего дела", несмотря на все свои таланты и успех.