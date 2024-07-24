Адвокат Блиновской: Срок давности по статье об уклонении от уплаты налогов истёк
Елена Блиновская. Обложка Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов, вменяемой "королеве марафонов" Елене Блиновской, истёк. Об этом журналистам рассказал её адвокат Булат Солтаханов. По его словам, это произошло 15 июля.
В беседе с РИА "Новости" он отметил, что блогерша должна быть освобождена от уголовной ответственности по данной статье. Соответствующее решение может принять как следователь, так и суд.
Напомним, весной 2023 года Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Федеральная налоговая служба (ФНС) нашла у "королевы марафонов" почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год блогерша погасила более 140 миллионов долга. Также она пыталась признать себя банкротом, но суд отказал ей.