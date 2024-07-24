Адвокат Блиновской: Срок давности по статье об уклонении от уплаты налогов истёк

Срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов, вменяемой "королеве марафонов" Елене Блиновской, истёк. Об этом журналистам рассказал её адвокат Булат Солтаханов. По его словам, это произошло 15 июля.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что блогерша должна быть освобождена от уголовной ответственности по данной статье. Соответствующее решение может принять как следователь, так и суд.