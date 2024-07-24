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24 июля, 09:56

Юрист раскрыл размер основного долга Блиновской перед налоговой

Юрист Морозов: Основной налоговый долг Блиновской составляет 677 млн рублей

Основной налоговый долг "королевы марафонов" Елены Блиновской составляет более 677 миллионов рублей. С таким утверждением выступил юрист Иван Морозов в беседе с РИА "Новости".

"На сегодня основной долг — 677 миллионов 665 тысяч рублей. Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысячи", — сказал юрист.

Данная сумма не включает в себя пени и штрафы за просрочку. Если и их брать в расчёт, то задолженность может быть свыше миллиарда рублей.

Блиновская погасила 80 млн рублей перед налоговой, но это капля в море долга
Блиновская погасила 80 млн рублей перед налоговой, но это капля в море долга

Напомним, что нарушения налоговых выплат у Блиновской обнаружили весной 2023 года. Сообщалось, что тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. Блиновская пыталась признать себя банкротом, однако суд отказал ей.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Николай Рюмин
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