Юрист раскрыл размер основного долга Блиновской перед налоговой
Юрист Морозов: Основной налоговый долг Блиновской составляет 677 млн рублей
Основной налоговый долг "королевы марафонов" Елены Блиновской составляет более 677 миллионов рублей. С таким утверждением выступил юрист Иван Морозов в беседе с РИА "Новости".
"На сегодня основной долг — 677 миллионов 665 тысяч рублей. Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысячи", — сказал юрист.
Данная сумма не включает в себя пени и штрафы за просрочку. Если и их брать в расчёт, то задолженность может быть свыше миллиарда рублей.
Напомним, что нарушения налоговых выплат у Блиновской обнаружили весной 2023 года. Сообщалось, что тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. Блиновская пыталась признать себя банкротом, однако суд отказал ей.
ТАСС / Валерий Шарифулин