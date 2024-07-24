Юрист раскрыл размер основного долга Блиновской перед налоговой

Основной налоговый долг "королевы марафонов" Елены Блиновской составляет более 677 миллионов рублей. С таким утверждением выступил юрист Иван Морозов в беседе с РИА "Новости".

"На сегодня основной долг — 677 миллионов 665 тысяч рублей. Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысячи", — сказал юрист.