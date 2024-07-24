Блиновская пришла в суд в модном платье и устроила "концерт" из слёз и смеха
Мосгорсуд продлил арест Елены Блиновской до 19 августа
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
"Королева марафонов" Елена Блиновская назвала себя патриотом России и заявила, что находится в СИЗО из-за подруги. Мосгорсуд сегодня продлил арест блогерше до 19 августа. Сама Блиновская посылала близким воздушные поцелуи и несколько раз смеялась и зевала во время заседания, а адвокаты предлагали отпустить её домой "волевым решением", сообщает корреспондент Life.ru.
Елена Блиновская в зале Мосгорсуда. Видео © Life.ru
В зале суда Блиновская красовалась своим новым платьем и стильными лоферами за 100 с лишним тысяч рублей, да и в целом была в хорошем настроении. Сторона обвинения же сообщила, что в деле блогерши 46 томов. Отдельное дело есть и на её мужа Алексея, который объявлен в розыск и находится в зоне СВО. Защита просила прекратить его преследование, ведь у Блиновского положительные характеристики от командования.
В ходе заседания адвокаты Блиновской заявили, что у неё не было умысла не платить налоги, ведь она шикарно жила и не стала бы рисковать своим бизнесом. По словам защитников, во всём виноваты некие люди, которым доверилась "королева марафонов". Всего ей предъявлено три обвинения, и, как утверждает адвокат, срок давности по одному из них истёк.
"Я не могу молчать, когда женщина плачет! Я не могу молчать, когда женщина за решёткой! Во имя семьи, во имя детей, во имя Года семьи прошу отпустить Блиновскую домой", — добавил адвокат.
Тем временем юрист Екатерина Гордон заявила о готовности поручиться за блогершу, если её отправят под домашний арест. Сама Блиновская во время выступления вновь не смогла сдержать слёз, назвала себя патриотом страны и заявила, что в СИЗО она находится из-за показаний своей подруги Виктории, вместе с которой она отмечала Новый год.
Напомним, весной 2023 года Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Федеральная налоговая служба (ФНС) нашла у "королевы марафонов" почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год блогерша погасила более 140 миллионов долга. Также она пыталась признать себя банкротом, но суд отказал ей.
Также МВД объявило Блиновского в розыск. Причина кроется в неявке к следователю в рамках обвинения по двум статьям. В отношении мужа королевы марафонов завели уголовное дело по ч. 2 п. "б" статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере", по которой ему грозит до пяти лет колонии. Однако Блиновского так просто задержать нельзя. Всё из-за того, что муж марафонщицы служит на СВО. Чтобы доставить его в московский отдел, Блиновского должна забрать военная полиция.