Блиновская пришла в суд в модном платье и устроила "концерт" из слёз и смеха

"Королева марафонов" Елена Блиновская назвала себя патриотом России и заявила, что находится в СИЗО из-за подруги. Мосгорсуд сегодня продлил арест блогерше до 19 августа. Сама Блиновская посылала близким воздушные поцелуи и несколько раз смеялась и зевала во время заседания, а адвокаты предлагали отпустить её домой "волевым решением", сообщает корреспондент Life.ru.

Елена Блиновская в зале Мосгорсуда. Видео © Life.ru

В зале суда Блиновская красовалась своим новым платьем и стильными лоферами за 100 с лишним тысяч рублей, да и в целом была в хорошем настроении. Сторона обвинения же сообщила, что в деле блогерши 46 томов. Отдельное дело есть и на её мужа Алексея, который объявлен в розыск и находится в зоне СВО. Защита просила прекратить его преследование, ведь у Блиновского положительные характеристики от командования.

В ходе заседания адвокаты Блиновской заявили, что у неё не было умысла не платить налоги, ведь она шикарно жила и не стала бы рисковать своим бизнесом. По словам защитников, во всём виноваты некие люди, которым доверилась "королева марафонов". Всего ей предъявлено три обвинения, и, как утверждает адвокат, срок давности по одному из них истёк.

"Я не могу молчать, когда женщина плачет! Я не могу молчать, когда женщина за решёткой! Во имя семьи, во имя детей, во имя Года семьи прошу отпустить Блиновскую домой", — добавил адвокат.