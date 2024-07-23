Пришли "с улицы": Эти 6 российских актрис не оканчивали театральный

Кто-то добивается успеха с помощью усердного труда и учёбы, а кто-то просто оказывается в нужное время в нужном месте. Как правило, такой "фарт" частенько случается в мире кино. Иногда режиссёры придумывают в голове определённого героя и хотят найти точную копию. Утвердить на роль могут даже непрофессионального актёра, главное, чтобы внешне подходил. Этим актрисам действительно повезло, ведь они сразу попали в кино и им не пришлось тратить годы в театральных институтах. Да и, как потом показал опыт, они и без образования справляются со своей работой. Life.ru расскажет о шести актрисах, у которых нет профессионального диплома, но это никак не влияет на их успех.

1. Мария Шукшина

Мария Шукшина окончила Институт иностранных языков имени Мориса Тореза, но всё-таки решила стать актрисой. Фото © Kino-teatr

Мария Шукшина никогда не стремилась получить актёрское образование, но эта сфера всегда была ей близка, ведь её мама — профессиональная актриса. Именно она помогала дочери делать первые шаги в мире кино и всегда давала советы. Высшее образование, кстати, у Марии связано с иностранными языками, несколько лет она даже работала по специальности, но всё же потом решила посвятить себя искусству. Роли нашли её, и теперь Мария вовсю блистает на экранах.

2. Равшана Куркова

Равшане Курковой запрещали быть актрисой и отправили учиться в педагогический институт. Фото © Kino-teatr

Съёмок в кино Равшана избегала долго, вернее, против была её семья. Дело в том, что родители девушки сами были актёрами и решили, что их дочери лучше попробовать другую профессию, поэтому Равшана поступила в педагогический. Однако работать по специальности Куркова не стала и устроилась редактором на телевидение. Там яркую восточную красавицу стали замечать режиссёры и продюсеры. Вначале она играла совсем небольшие роли, но после выхода фильма "Три девушки" на Равшану обрушилась слава.

3. Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова не стала получать высшее актёрское образование, ведь она снимается в кино с четырёх лет. Фото © Kino-teatr

Звезда "Папиных дочек" Арзамасова обрела популярность ещё в 14 лет, когда девочку утвердили на роль Галины Сергеевны. Кстати, впервые Лиза снялась в кино в четыре годика. Заручившись таким актёрским опытом, Арзамасова пошла не в театральный институт, а сразу покорять мир кино, ведь до этого она и без образования справлялась. Многие критики отмечают, что девушке всё же не помешало бы подучиться, чтобы её игра стала более глубокой и правдивой.

4. Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина променяла карьеру модели на карьеру актрисы и не прогадала. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Путь в актрисы у Оксана Акиньшиной начался в модельном агентстве. Когда ей было 14 лет, всем девочкам из её агентства предложили пройти кастинг в фильм "Сёстры". Оксане, конечно, очень повезло — её утвердили на роль. Нужно заметить, что досталась Акиньшиной одна из главных ролей. За эту работу Оксана получила первую актёрскую награду и с тех пор и дальше покоряет зрителей и режиссёров.

5. Аглая Тарасова

Аглая Тарасова ничуть не стесняется отсутствия актёрского образования и продолжает блистать на экранах. Фото © Kino-teatr

Аглая Тарасова с каждым годом всё больше покоряет мир кино, несмотря на отсутствие актёрского образования. Сейчас девушка снимается в лучших фильмах и сериалах и даже не думает о том, что стоит получить высшее профильное. Конечно, в плотном съёмочном графике времени на пары точно нет, поэтому Аглая довольствуется природным талантом и ничуть не комплексует в кадре. Изначально, кстати, Тарасова собиралась учиться на политолога, но что-то пошло не так.

6. Александра Бортич

Александра Бортич завалила вступительные экзамены и не поступила в театральный институт. Фото © Kino-teatr

В отличие от своих коллег, Александра Бортич очень хотела поступить в театральный вуз, однако её не взяли, поэтому пришлось идти в педагогический. Но учителем быть Саша точно не собиралась. В педагогическом она проучилась два месяца и бросила. Чтобы оплачивать занятия в театральной студии, Бортич устроилась работать официанткой. Она была частой посетительницей кастингов, но настоящий успех пришёл к ней после съёмок в фильме "Как меня зовут".