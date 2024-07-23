В СК рассказали, как окровавленная рубашка и удача помогли установить убийцу Талькова

Установить вину концертного директора Валерия Шляфмана в убийстве рок-музыканта Игоря Талькова помогли лоскуты его окровавленной рубашки. Об этом сообщили в ГУ СК РФ по Петербургу.

Сотрудник СК РФ об убийстве Игоря Талькова Валерием Шляфманом. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

"Сотрудники [СК] допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. Также допрошены специалисты, проводившие экспертизы по этому делу с 1991-го по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве", — указано в публикации Следственного комитета.

Сегодня в Петроградском районном суде Петербурга состоялось предварительное заседание по делу об убийстве Талькова, где Шляфман является заочным фигурантом. Его обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.