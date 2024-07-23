В СК рассказали, как окровавленная рубашка и удача помогли установить убийцу Талькова
СК установил убийцу Талькова с помощью лоскутов окровавленной рубашки
Советский рок-музыкант Игорь Тальков. Обложка © kinopoisk.ru
Установить вину концертного директора Валерия Шляфмана в убийстве рок-музыканта Игоря Талькова помогли лоскуты его окровавленной рубашки. Об этом сообщили в ГУ СК РФ по Петербургу.
Сотрудник СК РФ об убийстве Игоря Талькова Валерием Шляфманом. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
"Сотрудники [СК] допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. Также допрошены специалисты, проводившие экспертизы по этому делу с 1991-го по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве", — указано в публикации Следственного комитета.
Сегодня в Петроградском районном суде Петербурга состоялось предварительное заседание по делу об убийстве Талькова, где Шляфман является заочным фигурантом. Его обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Напомним, что Следком завершил расследование убийства Игоря Талькова 8 июня. Версия следствия такова: 6 октября 1991 года у Валерия Шляфмана произошёл конфликт с Игорем Малаховым, охранявшим певицу Азизу. Концертный директор попытался выстрелить в оппонента из револьвера, но случайно попал в солнечное сплетение Талькову. Рана оказалась смертельной. Позже стало известно, что дело об убийстве будет рассматриваться в заочном формате, так как обвиняемый с 1992 года скрывается от правосудия в Израиле и обеспечить его участие в процессе не представляется возможным.