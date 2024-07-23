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23 июля, 14:40

В СК рассказали, как окровавленная рубашка и удача помогли установить убийцу Талькова

СК установил убийцу Талькова с помощью лоскутов окровавленной рубашки

Советский рок-музыкант Игорь Тальков. Обложка © kinopoisk.ru

Советский рок-музыкант Игорь Тальков. Обложка © kinopoisk.ru

Установить вину концертного директора Валерия Шляфмана в убийстве рок-музыканта Игоря Талькова помогли лоскуты его окровавленной рубашки. Об этом сообщили в ГУ СК РФ по Петербургу.

Сотрудник СК РФ об убийстве Игоря Талькова Валерием Шляфманом. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

"Сотрудники [СК] допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. Также допрошены специалисты, проводившие экспертизы по этому делу с 1991-го по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве", указано в публикации Следственного комитета.

Сегодня в Петроградском районном суде Петербурга состоялось предварительное заседание по делу об убийстве Талькова, где Шляфман является заочным фигурантом. Его обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Стало известно, почему убийство Талькова не могли раскрыть 33 года
Стало известно, почему убийство Талькова не могли раскрыть 33 года

Напомним, что Следком завершил расследование убийства Игоря Талькова 8 июня. Версия следствия такова: 6 октября 1991 года у Валерия Шляфмана произошёл конфликт с Игорем Малаховым, охранявшим певицу Азизу. Концертный директор попытался выстрелить в оппонента из револьвера, но случайно попал в солнечное сплетение Талькову. Рана оказалась смертельной. Позже стало известно, что дело об убийстве будет рассматриваться в заочном формате, так как обвиняемый с 1992 года скрывается от правосудия в Израиле и обеспечить его участие в процессе не представляется возможным.

Юрий Лысенко
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