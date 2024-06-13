Суд в Петербурге заочно рассмотрит дело об убийстве певца Талькова

В Санкт-Петербурге суд заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве поэта и композитора Игоря Талькова. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершённое способом, опасным для жизни многих людей)", — указано в сообщении.

Кроме того, Шляфман заочно обвиняется по статье о покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершённое способом, опасным для жизни многих людей. Уточняется, что дело будет рассматриваться заочно из-за проживания обвиняемого за пределами России. По некоторым данным, Шляфман сейчас находится в Израиле.