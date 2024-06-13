Суд в Петербурге заочно рассмотрит дело об убийстве певца Талькова
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Талькова
Певец Игорь Тальков. Обложка © Kinopoisk
В Санкт-Петербурге суд заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве поэта и композитора Игоря Талькова. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершённое способом, опасным для жизни многих людей)", — указано в сообщении.
Кроме того, Шляфман заочно обвиняется по статье о покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершённое способом, опасным для жизни многих людей. Уточняется, что дело будет рассматриваться заочно из-за проживания обвиняемого за пределами России. По некоторым данным, Шляфман сейчас находится в Израиле.
Напомним, что 8 июня СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова. По данным следствия, 6 октября 1991 года за кулисами петербургского Дворца спорта "Юбилейный" у концертного директора Валерия Шляфмана возник конфликт с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Пытаясь застрелить оппонента из револьвера, Шляфман смертельно ранил Талькова. Позднее первый следователь по этому делу Олег Блинов объяснил, почему убийство артиста не могли раскрыть 33 года.