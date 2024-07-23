В Удмуртии умерла "бурановская бабушка"

На 87-м году жизни умерла участница коллектива "Бурановские бабушки" Екатерина Шкляева. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

"Не стало Екатерины Семёновны Шкляевой — одной из "Бабушек из Бураново". Она была камертоном для коллектива – и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во всё, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Искренние соболезнования родным и близким. Огромная утрата для всей республики", — написал руководитель региона.

Шкляева в составе "Бурановских бабушек" выступала на Евровидении в 2012 году. Тогда коллектив завоевал второе место на музыкальном конкурсе.