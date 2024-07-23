В Удмуртии умерла "бурановская бабушка"
В возрасте 86 лет скончалась артистка "Бурановских бабушек" Екатерина Шкляева
Участница "Бурановских Бабушек" Екатерина Шкляева. Обложка © Telegram / Александр Бречалов
На 87-м году жизни умерла участница коллектива "Бурановские бабушки" Екатерина Шкляева. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
"Не стало Екатерины Семёновны Шкляевой — одной из "Бабушек из Бураново". Она была камертоном для коллектива – и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во всё, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Искренние соболезнования родным и близким. Огромная утрата для всей республики", — написал руководитель региона.
Шкляева в составе "Бурановских бабушек" выступала на Евровидении в 2012 году. Тогда коллектив завоевал второе место на музыкальном конкурсе.
Ранее Life.ru сообщал о том, что на 69-м году жизни скончался музыкальный руководитель московского театра "Ленком Марка Захарова", народный артист Российской Федерации Сергей Рудницкий. В театре он прослужил 50 лет лет и написал музыку к многим постановкам, в частности, "Шут Балакирёв", "Ва-Банк", "Женитьба" и "Пер Гюнт".