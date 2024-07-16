Умер музыкальный руководитель "Ленкома" Сергей Рудницкий

В возрасте 68 лет умер музыкальный руководитель "Ленкома Марка Захарова", народный артист РФ Сергей Рудницкий. О случившемся сообщили в пресс-службе театра.

"Ушёл из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля "Аракс" Сергей Анатольевич Рудницкий… Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим. Соболезнуем семье и близким", — указано в телеграм-канале.

Рудницкий проработал в "Ленкоме" 50 лет, став соавтором Марка Захарова. Он в том числе написал музыку к постановкам "Шут Балакирев", "Ва-Банк", "Чайка", "Варвар и еретик", "Женитьба", "Мистификация", "Пер Гюнт", "День опричника". По словам представителей театра, его уровень можно назвать блестящим в музыкальном и вокальном плане именно благодаря Рудницкому.