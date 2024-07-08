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8 июля, 07:24

Прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет

Марина Кондратьева. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Марина Кондратьева. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни. Об этом журналистам рассказала пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова. Дату прощания огласят позднее.

"Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни", — сказала она в беседе с ТАСС.

Марина Кондратьева родилась в 1934 году в Санкт-Петербурге. С 1952-го по 1980 год она была солисткой балетной труппы Большого театра, а также первой, кто исполнил партию Водяницы в "Коньке-Горбунке" и Музы в "Паганини". Помимо прочего, прима-балерина играла Золушку в одноимённом балете Сергея Прокофьева и Марию в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева. В 1959 году народную артистку СССР наградили орденом "Знак Почёта", а в 2001 году — орденом Почёта.

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Матвей Константинов
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