Прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет

"Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни", — сказала она в беседе с ТАСС.

Марина Кондратьева родилась в 1934 году в Санкт-Петербурге. С 1952-го по 1980 год она была солисткой балетной труппы Большого театра, а также первой, кто исполнил партию Водяницы в "Коньке-Горбунке" и Музы в "Паганини". Помимо прочего, прима-балерина играла Золушку в одноимённом балете Сергея Прокофьева и Марию в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева. В 1959 году народную артистку СССР наградили орденом "Знак Почёта", а в 2001 году — орденом Почёта.