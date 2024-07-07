Умерла первая жена Фиделя Кастро

Мирта Диас-Баларт родилась 30 сентября 1928 года в семье Рафаэля Хосе Диас-Баларта, который был мэром города Банес и его жены Америки Гутиеррес. Со знаменитым кубинским революционером она познакомилась ещё во время учёбы в Гаванском университете. В 1948 году они сыграли свадьбу, а через год у них родился сын Фидель, которого чаще называют Фиделито. Когда Кастро покинул Кубу в 1955 года, Мирта развелась с ним. Позже она заключила брак с сыном премьер-министра Кубы (6-12 марта 1958 года) Эмилио Нуньеса Портуондо и переехала в Испанию.