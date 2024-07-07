Умерла первая жена Фиделя Кастро
Первая жена Фиделя Кастро Марта Диас-Баларт умерла на 96-м году жизни
Фидель Антонио Кастро Смирнов и его бабушка Марта Диас-Баларт. Обложка © Х / Dr.C. Fidel Antonio Castro Smirnov
В возрасте 95 лет умерла единственная законная супруга бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт. Об этом рассказал её внук Фидель Антонио Кастро-Смирнов в соцсети X.
"Окружённая большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина", – отметил он.
Мирта Диас-Баларт родилась 30 сентября 1928 года в семье Рафаэля Хосе Диас-Баларта, который был мэром города Банес и его жены Америки Гутиеррес. Со знаменитым кубинским революционером она познакомилась ещё во время учёбы в Гаванском университете. В 1948 году они сыграли свадьбу, а через год у них родился сын Фидель, которого чаще называют Фиделито. Когда Кастро покинул Кубу в 1955 года, Мирта развелась с ним. Позже она заключила брак с сыном премьер-министра Кубы (6-12 марта 1958 года) Эмилио Нуньеса Портуондо и переехала в Испанию.
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