В США умерла младшая сестра Фиделя Кастро

Младшая сестра руководителей Кубы Фиделя и Рауля Кастро Хуанита Кастро умерла в США. Об этом сообщила в соцсетях её представитель Мария Антониетта Коллинс.

"Это новость, которую я бы никогда не хотела сообщать, но которую я обязана сообщить, будучи её представителем на протяжении трёх десятилетий. Сегодня в возрасте 90 лет умерла Хуанита Кастро — исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы", — написала она.

Большую часть своей жизни Хуанита Кастро прожила в Майами, штат Флорида. Уехать с Кубы она решила после того, как в их семье произошёл раскол, тогда Фидель решил экспроприировать на острове земли, в том числе владения семьи. Разозлившись на брата, Хуанита сперва уехала в Мексику, а затем — в США, где занялась аптечным бизнесом.

Хуанита сотрудничала с ЦРУ, как она позже сама призналась. Это длилось до 1970 года, пока спецслужбы не попросили её смягчить антикоммунистическую риторику в своей публичной деятельности. Дело в том, что в тот момент власти США вели переговоры с Правительством СССР — и заявления Хуаниты были не совсем к месту.