"Глыба!": Путин вспомнил встречи с Фиделем Кастро

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка и вспомнил о беседах с бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро.

Путин вспомнил встречи с Фиделем Кастро. Видео © LIFE

"Помню свои встречи с Фиделем Кастро. Их было несколько. Это была глыба! Понимаете? Глыба! Человек, который думал о людях каждую секунду. И не только о кубинцах", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Фидель Кастро думал обо всех людях на планете. Российский лидер указал, что сознание экс-президента Кубы было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости. Глава государства назвал Кастро уникальной личностью.