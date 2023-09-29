"Глыба!": Путин вспомнил встречи с Фиделем Кастро
Путин назвал Фиделя Кастро глыбой и уникальной личностью
Президент России Владимир Путин и Фидель Кастро. Обложка © ТАСС / AP / Alex Castro
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка и вспомнил о беседах с бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро.
Путин вспомнил встречи с Фиделем Кастро. Видео © LIFE
"Помню свои встречи с Фиделем Кастро. Их было несколько. Это была глыба! Понимаете? Глыба! Человек, который думал о людях каждую секунду. И не только о кубинцах", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что Фидель Кастро думал обо всех людях на планете. Российский лидер указал, что сознание экс-президента Кубы было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости. Глава государства назвал Кастро уникальной личностью.
Как сообщал Лайф, в ноябре 2022 года Путин на открытии памятника Фиделю Кастро в Москве рассказал о последнем разговоре с бывшим кубинским лидером, который состоялся в июле 2014 года. По словам главы российского государства, тогда Кастро говорил о том, что каждый народ имеет право на свободное развитие.