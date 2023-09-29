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29 сентября, 14:41

"Глыба!": Путин вспомнил встречи с Фиделем Кастро

Путин назвал Фиделя Кастро глыбой и уникальной личностью

<p>Президент России Владимир Путин и Фидель Кастро. Обложка © ТАСС / AP / Alex Castro</p>

Президент России Владимир Путин и Фидель Кастро. Обложка © ТАСС / AP / Alex Castro

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка и вспомнил о беседах с бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро.

Путин вспомнил встречи с Фиделем Кастро. Видео © LIFE

"Помню свои встречи с Фиделем Кастро. Их было несколько. Это была глыба! Понимаете? Глыба! Человек, который думал о людях каждую секунду. И не только о кубинцах", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Фидель Кастро думал обо всех людях на планете. Российский лидер указал, что сознание экс-президента Кубы было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости. Глава государства назвал Кастро уникальной личностью.

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Как сообщал Лайф, в ноябре 2022 года Путин на открытии памятника Фиделю Кастро в Москве рассказал о последнем разговоре с бывшим кубинским лидером, который состоялся в июле 2014 года. По словам главы российского государства, тогда Кастро говорил о том, что каждый народ имеет право на свободное развитие.

Александр Юнашев
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