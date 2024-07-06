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6 июля, 11:59

Один из создателей советской системы "свой-чужой" Ильдус Мостюков умер в 96 лет

Ильдус Мостюков. Обложка © rais.tatarstan.ru

Ильдус Мостюков. Обложка © rais.tatarstan.ru

Один из создателей советской общевойсковой системы радиолокационного обнаружения "свой-чужой" Ильдус Мостюков умер в возрасте 96 лет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. Причина кончины не раскрывается.

"Сегодня от нас ушёл один из достойнейших сынов нашей республики — Мостюков Ильдус Шайхульисламович, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, один из создателей единой государственной общевойсковой системы радиолокационного обнаружения "свой-чужой" для Вооружённых сил Советского Союза", — написал руководитель региона в телеграм-канале.

Он также отметил, что все, кто знал Мостюкова, запомнят его как человека выдающегося ума, удивительного трудолюбия, работоспособности и исключительной порядочности.

Ильдус Мостюков родился в 1928 году в Казани. Уже в 1962 году он возглавил НИИ № 334 Министерства радиопромышленности СССР, также был генеральным конструктором единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания "свой-чужой". Помимо прочего, Мостюков успел стать автором 50 научных работ.

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Ранее стало известно о смерти народной артистки РСФСР, диктора Центрального телевидения СССР Азы Лихитченко. Ей было 86 лет. Причина кончины неизвестна.

Матвей Константинов
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