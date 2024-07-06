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6 июля, 09:17

Диктор советского Центрального телевидения Аза Лихитченко умерла в 86 лет

Аза Лихитченко. Обложка © 1tv.ru

Аза Лихитченко. Обложка © 1tv.ru

Народная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет, передаёт Первый канал. Причина смерти не уточняется.

"Пришла печальная новость: не стало Азы Лихитченко", — сказал ведущий.

Лихитченко была одной из первых ведущих новостной программы "Время". В 2011 году её наградили орденом Дружбы.

Дикторы Виктор Ткаченко и Аза Лихитченко в студии программы "Время", 1976 год. Фото © ТАСС / О. Загородников

Дикторы Виктор Ткаченко и Аза Лихитченко в студии программы "Время", 1976 год. Фото © ТАСС / О. Загородников

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Матвей Константинов
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