Диктор советского Центрального телевидения Аза Лихитченко умерла в 86 лет
Аза Лихитченко. Обложка © 1tv.ru
Народная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет, передаёт Первый канал. Причина смерти не уточняется.
"Пришла печальная новость: не стало Азы Лихитченко", — сказал ведущий.
Лихитченко была одной из первых ведущих новостной программы "Время". В 2011 году её наградили орденом Дружбы.
Дикторы Виктор Ткаченко и Аза Лихитченко в студии программы "Время", 1976 год. Фото © ТАСС / О. Загородников
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