Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе, игравшая на скрипке Страдивари

Знаменитая грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе скончалась в возрасте 77 лет. Об этом пишет Первый телеканал Грузии со ссылкой на сообщения родных покойной в социальной сетях.

"Музыкант, скрипачка Лиана Исакадзе умерла в возрасте 78 лет", — говорится в публикации. При этом об обстоятельствах смерти не сообщается.

Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа в 1946 году. В 1968 году она стала выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского по классу скрипки. Исполняла классическую и романтическую музыку, в частности концерты Антонио Вивальди и репертуар композиторов Грузии XX века. У неё было множество зарубежных гастролей, а ещё она играла на скрипке Страдивари в период с 1964 по 1981 годы. В начале 90-х переехала в Европу и с тех пор жила преимущественно там. В 1988 удостоилась звания народной артистки СССР, а ещё была награждена "Знаком Почёта" в 1971 году и орденами Чести Грузии в 1998 и 2002 году.