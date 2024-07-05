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5 июля, 14:12

Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе, игравшая на скрипке Страдивари

Грузинская скрипачка Лиана Исакадзе. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Грузинская скрипачка Лиана Исакадзе. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Знаменитая грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе скончалась в возрасте 77 лет. Об этом пишет Первый телеканал Грузии со ссылкой на сообщения родных покойной в социальной сетях.

"Музыкант, скрипачка Лиана Исакадзе умерла в возрасте 78 лет", — говорится в публикации. При этом об обстоятельствах смерти не сообщается.

Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа в 1946 году. В 1968 году она стала выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского по классу скрипки. Исполняла классическую и романтическую музыку, в частности концерты Антонио Вивальди и репертуар композиторов Грузии XX века. У неё было множество зарубежных гастролей, а ещё она играла на скрипке Страдивари в период с 1964 по 1981 годы. В начале 90-х переехала в Европу и с тех пор жила преимущественно там. В 1988 удостоилась звания народной артистки СССР, а ещё была награждена "Знаком Почёта" в 1971 году и орденами Чести Грузии в 1998 и 2002 году.

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Ранее Life.ru писал о том, что гитарист рок-группы "Цветы" Сергей Дюжиков умер в возрасте 75 лет. За свою музыкальную карьеру он играл во многих достаточно известных группах, таких как "Скифы" и "Голубые гитары". А ещё он работал с композитором Игорем Крутым, записывал альбом с Владимиром Пресняковым и творил в ВИА "Магистраль" под началом Юрия Антонова. В 1991 году переехал в Соединённые Штаты.

Юрий Лысенко
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