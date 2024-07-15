Актёра из сериала "Дальнобойщики" не стало на 76-м году жизни
Умер актёр Юрий Кузьменко, сыгравший в сериале "Дальнобойщики"
Кадр из фильма © "Дальнобойщики", реж. Юрий Кузьменко, Георгий Николаенко / kinopoisk
В возрасте 75 лет не стало актёра театра и кино Юрия Кузьменко, который сыграл в сериале "Дальнобойщики". О смерти сценариста и режиссёра сообщил Союз кинематографистов РФ в своём Telegram-канале.
"На 76-м году ушёл из жизни актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко", — говорится в публикации.
Актёр родился 25 мая 1949 года в Харькове. Он работал в Кишинёве в Театре киноактёра при киностудии "Молдова-фильм", а затем уехал в Одессу, где начал трудиться в местном драматическом театре. В конце концов он поступил на режиссёрский факультет ВГИКа.
В 1974 году актёр дебютировал в фильме "Ваши права?" режиссёра Инессы Селезнёвой. Всего за свою жизнь Кузьменко сыграл 35 ролей в таких фильмах, как "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", "Битва за Москву", "Неустановленное лицо", "Трагедия века" и так далее.
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