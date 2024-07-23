Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 13:21

Киркоров застрял в горах Сочи посреди бурных вод и подал сигнал бедствия

Филипп Киркоров застрял в горах Сочи во время урагана и попросил помощи

Провести комфортный съёмочный день и насладиться захватывающими видами в горах Сочи Филиппу Киркорову помешал ураган, из-за которого народный артист застрял прямо там, на верхотуре. В своих соцсетях он опубликовал видео, в котором попросил не отдавать его во власть бушующей стихии.

Филипп Киркоров просит о помощи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

"Начался проливной дождь. Смерч, ураган, селевые потоки. Мы застряли в горах. Мы отсюда выбраться на данный момент не можем. Посылаем сигнал SOS, как "Титаник". Река поднялась до уровня 10 метров. Нас постепенно затапливает. Мы просим о помощи. Спасите нас срочно", — взывает попавший в беду артист.

Однако представитель артиста Екатерина Успенская отметила, что погода уже приходит в норму, а угроза миновала.

"Это произошло в Краснодарском крае, в каньоне Псахо. Сейчас погода уже налаживается, мы находимся здесь в ожидании. Безопасности артиста ничего не угрожает", — успокоила она поклонников Киркорова в беседе с РИА "Новости".

Киркоров выиграл суд против Успенской, назвавшей его "женоненавистником"
Киркоров выиграл суд против Успенской, назвавшей его "женоненавистником"

Ранее жители Сочи поделились видео, на которых над морем появился смерч разрушительной силы. В ближайшие дни в городе ожидаются ливни с градом, сход селей в горах и смерчи. Именно на это всё и нарвался в горах "король отечественной эстрады".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Владимир Озеров
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Погода
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров