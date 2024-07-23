Киркоров застрял в горах Сочи посреди бурных вод и подал сигнал бедствия

Провести комфортный съёмочный день и насладиться захватывающими видами в горах Сочи Филиппу Киркорову помешал ураган, из-за которого народный артист застрял прямо там, на верхотуре. В своих соцсетях он опубликовал видео, в котором попросил не отдавать его во власть бушующей стихии.

Филипп Киркоров просит о помощи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

"Начался проливной дождь. Смерч, ураган, селевые потоки. Мы застряли в горах. Мы отсюда выбраться на данный момент не можем. Посылаем сигнал SOS, как "Титаник". Река поднялась до уровня 10 метров. Нас постепенно затапливает. Мы просим о помощи. Спасите нас срочно", — взывает попавший в беду артист.

Однако представитель артиста Екатерина Успенская отметила, что погода уже приходит в норму, а угроза миновала.

"Это произошло в Краснодарском крае, в каньоне Псахо. Сейчас погода уже налаживается, мы находимся здесь в ожидании. Безопасности артиста ничего не угрожает", — успокоила она поклонников Киркорова в беседе с РИА "Новости".