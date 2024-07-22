Киркоров выиграл суд против Успенской, назвавшей его "женоненавистником"
Суд взыскал с Успенской 280 тысяч рублей по 10-миллионному иску Киркорова
Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/fkirkorov, uspenskayalubov_official
Суд вынес решение в пользу певца Филиппа Киркорова, обвинившего Любовь Успенскую в публичных оскорблениях в свой адрес и потребовавшего 10 миллионов рублей в качестве морального ущерба. Однако сумма исковых требований была снижена, артистка должна выплатить поп-королю только 280 тысяч рублей.
"Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения. <…> Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу", — цитирует судью Замоскворецкого суда Москвы РИА "Новости".
Как следует из решения, Успенская должна певцу 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, остальная сумма — это судебные расходы, понесённые Киркоровым. Также суд потребовал удалить соответствующие ролики, где Успенская оскорбляет музыканта.
Напомним, певец Филипп Киркоров подал иск против Успенской, требуя взыскать с неё десять миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время одного из интервью, где она назвала его женоненавистником. Киркоров обещал, что отсуженную сумму передаст на благотворительность. В свою очередь Успенская подала ответный иск о защите чести и достоинства на ту же сумму в десять миллионов рублей. Она припомнила Киркорову, что он публично назвал её "попрошайкой". Рассмотрение этого дела должно начаться в августе.