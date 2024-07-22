Киркоров выиграл суд против Успенской, назвавшей его "женоненавистником" Суд взыскал с Успенской 280 тысяч рублей по 10-миллионному иску Киркорова 22 июля, 13:46 Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/fkirkorov, uspenskayalubov_official

Суд вынес решение в пользу певца Филиппа Киркорова, обвинившего Любовь Успенскую в публичных оскорблениях в свой адрес и потребовавшего 10 миллионов рублей в качестве морального ущерба. Однако сумма исковых требований была снижена, артистка должна выплатить поп-королю только 280 тысяч рублей.

"Признать порочащими честь и достоинство Киркорова сведения. <…> Обязать Успенскую опровергнуть сведения в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу", — цитирует судью Замоскворецкого суда Москвы РИА "Новости".

Как следует из решения, Успенская должна певцу 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, остальная сумма — это судебные расходы, понесённые Киркоровым. Также суд потребовал удалить соответствующие ролики, где Успенская оскорбляет музыканта.

Авторы Татьяна Миссуми