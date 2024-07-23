Жители Сочи сняли на видео свирепствующий над морем смерч

Над морем в Сочи образовался большой смерч. Местные жители поделились завораживающими кадрами неукротимой стихии, видео публикует телеграм-канал SHOT.

Смерч в Сочи. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас в городе бушует ливень, а в некоторых районах уже стали видны его последствия. К примеру, в Лоо подтоплена часть дороги, а на Мамайке местные рассказали о подъёме уровня воды в реке Псахе.

В ближайшие дни в городе ожидаются ливни с градом, сход селей в горах и смерчи. Власти объявили штормовое предупреждение.

"До конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля на территории города Сочи и ФТ "Сириус" ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра при грозе 15–18 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На реках и малых водотоках резкие подъёмы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне сходы селей малого объёма", — отметили в пресс-службе администрации города.