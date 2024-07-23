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23 июля, 07:55

Жители Сочи сняли на видео свирепствующий над морем смерч

Над морем в Сочи образовался смерч

Над морем в Сочи образовался большой смерч. Местные жители поделились завораживающими кадрами неукротимой стихии, видео публикует телеграм-канал SHOT.

Смерч в Сочи. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас в городе бушует ливень, а в некоторых районах уже стали видны его последствия. К примеру, в Лоо подтоплена часть дороги, а на Мамайке местные рассказали о подъёме уровня воды в реке Псахе.

В ближайшие дни в городе ожидаются ливни с градом, сход селей в горах и смерчи. Власти объявили штормовое предупреждение.

"До конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля на территории города Сочи и ФТ "Сириус" ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра при грозе 15–18 м/с. В отдельных районах сильные ливни. На реках и малых водотоках резкие подъёмы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне сходы селей малого объёма", отметили в пресс-службе администрации города.

Температура воды в Чёрном море достигла 28 градусов
Температура воды в Чёрном море достигла 28 градусов

Ранее МЧС России разослало экстренное предупреждение для жителей Краснодарского края о том, что на участке от Анапы до микрорайона Сочи Магри с 23-го по 24 июля существует опасность формирования смерчей над морем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skreidzeleu

Владимир Озеров
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