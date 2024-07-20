Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 04:30

Температура воды в Чёрном море достигла 28 градусов

Вильфанд: В Туапсе, Сочи и Ейске вода прогрелась до 28 градусов

В Туапсе, Сочи и Ейске вода прогрелась до 28 градусов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bellena

В Туапсе, Сочи и Ейске вода прогрелась до 28 градусов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bellena

В Сочи, Туапсе и Ейске вода прогрелась до 28 градусов, что является крайне редким событием. Об этом РИА "Новости" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Геленджике температура воды составляет 27 градусов, а в Анапе — 25–26 градусов. Однако в Анапе зафиксирован рекорд жары — воздух прогрелся до 39,9 градуса, что является самым высоким показателем для этого курорта.

Синоптик отметил, что такие высокие температуры воды и воздуха необычны для черноморского побережья. Это явление особенно радует отдыхающих, которые наслаждаются тёплой водой и жаркой погодой. Но такие аномалии также вызывают опасения среди специалистов по климату, поскольку они могут указывать на его глобальные изменения.

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве до конца лета
Синоптик спрогнозировал погоду в Москве до конца лета

Для многих лето — время долгожданного отдыха и веселья. Эта установка формируется ещё со школьной скамьи, ведь дети с нетерпением ждут каникул. Однако во взрослой жизни отдохнуть удаётся только во время непродолжительного отпуска. Где взять силы для работы в жару — в материале Life.ru.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Погода
  • Интересное
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров