Температура воды в Чёрном море достигла 28 градусов

В Сочи, Туапсе и Ейске вода прогрелась до 28 градусов, что является крайне редким событием. Об этом РИА "Новости" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Геленджике температура воды составляет 27 градусов, а в Анапе — 25–26 градусов. Однако в Анапе зафиксирован рекорд жары — воздух прогрелся до 39,9 градуса, что является самым высоким показателем для этого курорта.

Синоптик отметил, что такие высокие температуры воды и воздуха необычны для черноморского побережья. Это явление особенно радует отдыхающих, которые наслаждаются тёплой водой и жаркой погодой. Но такие аномалии также вызывают опасения среди специалистов по климату, поскольку они могут указывать на его глобальные изменения.